Politico: Французскому правительству грозит вотум недоверия. Оно может быть свергнуто уже к концу недели

Ранее Барнье, применив специальную статью Конституции, провел спорный законопроект о социальных расходах бюджета в обход парламента, и ультраправые и левые («Национальное объединение» (RN) и «Новый народный фронт» (NFP))теперь готовятся вынести его правительству вотум недоверия, что может произойти уже в среду.

Сейчас Франция готовится к реакции финансовых рынков, которые часто могут заставить правительства действовать. По оценке инвесторов, Франция имеет худший кредитный риск, чем Греция, чей долг чуть не поставил еврозону на колени чуть более десяти лет назад. Франция является второй по величине экономикой валютного блока, и хаос, вероятно, вызовет шоковые волны далеко за пределами ее границ.

Согласно французской конституции, правительство может принимать законы без одобрения парламента. Поскольку он уже сделал это с бюджетом, законодатели могут объявить вотум недоверия. Если он будет успешным, то законопроект будет отклонен, а правительство должно будет уйти в отставку. Вотум недоверия, по информации Politico, будет вынесен в среду. Затем правительство будет исполнять обязанности временного управляющего, пока не будет назначена новая администрация.