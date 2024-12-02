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Политика Politico: Французскому правительству грозит вотум недоверия. Оно может быть свергнуто уже к концу недели

Politico: Французскому правительству грозит вотум недоверия. Оно может быть свергнуто уже к концу недели

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2 комментария

Премьер-министр Франции Мишель Барнье дал зеленый свет попыткам оппозиционных партий свергнуть его правительство, заявив, что не будет выносить на голосование бюджет социального обеспечения. Об этом 2 декабря пишет Politico.

Ранее Барнье, применив специальную статью Конституции, провел спорный законопроект о социальных расходах бюджета в обход парламента, и ультраправые и левые («Национальное объединение» (RN) и «Новый народный фронт» (NFP))теперь готовятся вынести его правительству вотум недоверия, что может произойти уже в среду.

Кабинет Мишеля Барнье, экс министра иностранных дел Франции и бывшего еврокомиссара, продержался менее трех месяцев с назначения в сентябре текущего года.

Сейчас Франция готовится к реакции финансовых рынков, которые часто могут заставить правительства действовать. По оценке инвесторов, Франция имеет худший кредитный риск, чем Греция, чей долг чуть не поставил еврозону на колени чуть более десяти лет назад. Франция является второй по величине экономикой валютного блока, и хаос, вероятно, вызовет шоковые волны далеко за пределами ее границ.

Согласно французской конституции, правительство может принимать законы без одобрения парламента. Поскольку он уже сделал это с бюджетом, законодатели могут объявить вотум недоверия. Если он будет успешным, то законопроект будет отклонен, а правительство должно будет уйти в отставку. Вотум недоверия, по информации Politico, будет вынесен в среду. Затем правительство будет исполнять обязанности временного управляющего, пока не будет назначена новая администрация.

Если не произойдет маловероятного сценария, при котором одна из основных оппозиционных партий пойдет на попятную, правительство падет до конца недели. Однако внеочередные выборы не могут быть назначены до следующего лета, что означает, что следующему правительству придется лавировать в том же фрагментированном политическом ландшафте.

Это будет первый успешный вотум недоверия с 1962 года и всего лишь второй с момента образования нынешней Французской республики в 1958 году.

Барнье принял решение провести законопроект о соцрасходах бюджета в обход голосования в нижней палате парламента из-за разногласий кабинета с ультраправой партией «Национальное объединение».

«Бюджет заставит французов заплатить за последствия некомпетентности [президента Франции Эммануэля] Макрона за последние семь лет», сказала лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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ПО ТЕМЕ
Мишель Барнье Марин Ле Пен Франция Правительство Вотум недоверия
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Комментарии
3
Гость
6 минут
живут же люди!
Гость
2 минуты
Жми, Мари!
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