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    Новым французским премьером назначен бывший еврокомиссар и экс министр иностранных дел Мишель Барнье

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    4 комментария

    Мишель Барнье, экс министр иностранных дел Франции и бывший еврокомиссар, назначен новым премьер-министром. Об этом 5 сентября сообщает BFMTV.

    73-летний Барнье принадлежит к партии правых «Республиканцев» (LR); он занимал пост главы МИД в 2004–2005 годах и возглавлял переговорную группу ЕС по Brexit. Ранее он был министром в годы президентства Франсуа Миттерана, Жака Ширака и Николя Саркози. Он станет четвертым министром за два президентских срока Макрона — и старейшим премьером в современной политической истории Республики.

    Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Барнье вместо 35-летнего Габриэля Аттала, который ушел в отставку 16 июля. Новому премьеру, избранному после серии консультаций между главой государства и основными политическими силами страны, предстоит непростая задача — иметь дело с трехсторонним Национальным собранием, без малейшего большинства. Чтобы управлять страной, Барнье придется добиться успеха в построении коалиций. И столкнуться с враждебностью Нового народного фронта, кандидат которого на пост премьера был отклонен Макроном.

    Формирование правительства станет серьезной задачей для Мишеля Барнье, которому придется собрать команду, способную находить компромиссы и формировать коалиции, чтобы иметь возможность голосовать по будущим законопроектам.

    Макрон поручил Барнье «создать объединяющее правительство на службе страны и французов» и «сделать так, чтобы премьер-министр и будущее правительство смогли стать максимально стабильными», приводит СМИ пресс-релиз Елисейского дворца.

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    Премьер-министрФранцияГлава мидМишель Барнье
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    Комментарии 4

    Zet05 Сен 2024 в 15:20
    да... безобразие... явные гонения на меньшинства, из которых предыдущий премьер выдвинулся...
    +0−1
    Злой Шурави05 Сен 2024 в 15:09
    Ну что же фамилия премьер-министра соответствует нынешнем правительству франции ...
    +0−1
    Кот Ученый05 Сен 2024 в 14:53
    Место мужа занял ... его жена!))))))
    +0−1
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