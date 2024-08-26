Эммануэль Макрон отклонил кандидатуру от коалиции левых партий на пост премьер-министра Франции

Эммануэль Макрон отклонил кандидатуру коалиции левых партий «Новый народный фронт» на пост премьер-министра Франции. Об этом
После проведенных консультаций глава государства пришел к выводу, что программа «Нового народного фронта» гарантированно бы вызвала вотум недоверия правительству от лица других партий.
«Такое правительство было бы недееспособным», — сказано в коммюнике (цитата по ТАСС).
Во вторник Макрон начнет новый раунд консультаций с лидерами партий.
В июле коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), занявшая первое место на парламентских выборах во Франции, предложила кандидатуру Люси Касте на пост премьер-министра Франции.
Президентская коалиция заняла на выборах лишь второе место.