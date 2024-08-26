    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, с-з

    767мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.77eur102.49

    Эммануэль Макрон отклонил кандидатуру от коалиции левых партий на пост премьер-министра Франции

    1323
    2 комментария

    Эммануэль Макрон отклонил кандидатуру коалиции левых партий «Новый народный фронт» на пост премьер-министра Франции. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

    После проведенных консультаций глава государства пришел к выводу, что программа «Нового народного фронта» гарантированно бы вызвала вотум недоверия правительству от лица других партий.

    «Такое правительство было бы недееспособным», — сказано в коммюнике (цитата по ТАСС).

    Во вторник Макрон начнет новый раунд консультаций с лидерами партий.

    В июле коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), занявшая первое место на парламентских выборах во Франции, предложила кандидатуру Люси Касте на пост премьер-министра Франции.

    Президентская коалиция заняла на выборах лишь второе место.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Эммануэль МакронПремьер-министрПравительствоФранцияКоалицияКандидатураЕлисейский дворецЛюси Касте
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close