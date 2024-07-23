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    «Четыре политических силы пришли к консенсусу»: левый «Новый народный фронт» предложил кандидатуру Люси Касте на пост премьера Франции

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    Коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), занявшая первое место на парламентских выборах во Франции, предложила кандидатуру Люси Касте на пост премьер-министра Франции. Об этом 23 июля сообщила Марин Тонделье, лидер партии «Европа-Экология-"Зеленые"», входящей в альянс.

    «Все наши четыре политических силы пришли к консенсусу», — написала она в своих соцсетях. Кандидатуру Касте предложили рассмотреть президенту Франции Эммануэлю Макрону.

    Люси Касте — экономист по образованию, ранее работала в казначействе и управлении по борьбе с отмыванием денег. Она также соучредитель движения Nos Services Publics, объединяющего французских чиновников и преследующего целью изменения практик на госслужбе.

    Ранее Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, а 53-летняя Яэль Браун-Пиве, представительница блока президента Франции, в третий раз была избрана председателем Национальной ассамблеи (парламента).

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    Эммануэль МакронЛюси КастеНовый народный фронтЛевыеФранцияПремьер-министр
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