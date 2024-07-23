«Четыре политических силы пришли к консенсусу»: левый «Новый народный фронт» предложил кандидатуру Люси Касте на пост премьера Франции

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), занявшая первое место на парламентских выборах во Франции, предложила кандидатуру Люси Касте на пост премьер-министра Франции. Об этом 23 июля сообщила Марин Тонделье, лидер партии «Европа-Экология-"Зеленые"», входящей в альянс.

«Все наши четыре политических силы пришли к консенсусу», — написала она в своих соцсетях. Кандидатуру Касте предложили рассмотреть президенту Франции Эммануэлю Макрону.



Люси Касте — экономист по образованию, ранее работала в казначействе и управлении по борьбе с отмыванием денег. Она также соучредитель движения Nos Services Publics, объединяющего французских чиновников и преследующего целью изменения практик на госслужбе.

