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    Главой французского парламента снова избрана кандидатка от коалиции Макрона Яэль Браун-Пиве

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    53-летняя Яэль Браун-Пиве, представительница блока президента Франции Эммануэля Макрона, 18 июля в третий раз была избрана председателем Национальной ассамблеи (Парламента).

    Она занимает должность спикера с 28 июня 2022 года. Голосование проходило в три тура; в первых двух ни один из кандидатов не смог набрать необходимого абсолютного большинства голосов (285).

    После роспуска парламента Браун-Пиве выдвинула свою кандидатуру против коммуниста Андре Шассеня от левого «Нового народного фронта» и Себастьена Шеню от крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

    Выборы председателя парламента дают представление о балансе сил между тремя основными блоками. Трем партиям-победительницам еще только предстоит назначить новое правительство. Это особенно актуально в связи с тем, что менее чем через 10 дней начнутся Олимпийские игры в Париже.

    16 июля Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя.

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    ПарламентФранцияПредседательЯэль Браун-ПивеЭммануэль Макрон
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