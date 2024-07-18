Главой французского парламента снова избрана кандидатка от коалиции Макрона Яэль Браун-Пиве

Она занимает должность спикера с 28 июня 2022 года. Голосование проходило в три тура; в первых двух ни один из кандидатов не смог набрать необходимого абсолютного большинства голосов (285).
После роспуска парламента Браун-Пиве выдвинула свою кандидатуру против коммуниста Андре Шассеня от левого «Нового народного фронта» и Себастьена Шеню от крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.
Выборы председателя парламента дают представление о балансе сил между тремя основными блоками. Трем партиям-победительницам еще только предстоит назначить новое правительство. Это особенно актуально в связи с тем, что менее чем через
16 июля Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя.