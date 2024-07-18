Главой французского парламента снова избрана кандидатка от коалиции Макрона Яэль Браун-Пиве

53-летняя Яэль Браун-Пиве, представительница блока президента Франции Эммануэля Макрона, 18 июля в третий раз была избрана председателем Национальной ассамблеи (Парламента).



Она занимает должность спикера с 28 июня 2022 года. Голосование проходило в три тура; в первых двух ни один из кандидатов не смог набрать необходимого абсолютного большинства голосов (285).



После роспуска парламента Браун-Пиве выдвинула свою кандидатуру против коммуниста Андре Шассеня от левого «Нового народного фронта» и Себастьена Шеню от крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.