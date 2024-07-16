Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя

Президент Франции Эммануэль Макрон 16 июля принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщает BFMTV.
По информации канала, Атталь и кабинет министров продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
Премьер-министр Габриэль Атталь подал президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке еще 7 июля, после публикации предварительных результатов внеочередных выборов в Национальное собрание (парламент). Макрон в ответ попросил премьер-министра «остаться на данный момент», чтобы «обеспечить стабильность страны».
Эммануэль Макрон удовлетворил прошение премьера об отставке в связи с его избранием главой парламентской фракции президентской партии «Возрождение» («Ренессанс»). О том, что это случится во вторник, было известно заранее: так Атталь и министры его кабинета смогут принимать участие в заседаниях парламента, которые начинаются с 18 июля. Атталь стал единственным, кто выдвинул свою кандидатуру на пост главы парламентской фракции президентской партии «Возрождение».
О том, когда именно Макрон может назначить нового премьера и кто им станет, до сих пор ничего не известно.
Об итогах парламентских выборов во Франции подробнее читайте здесь.