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    Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя

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    Президент Франции Эммануэль Макрон 16 июля принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщает BFMTV.

    По информации канала, Атталь и кабинет министров продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

    Премьер-министр Габриэль Атталь подал президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке еще 7 июля, после публикации предварительных результатов внеочередных выборов в Национальное собрание (парламент). Макрон в ответ попросил премьер-министра «остаться на данный момент», чтобы «обеспечить стабильность страны».

    Эммануэль Макрон удовлетворил прошение премьера об отставке в связи с его избранием главой парламентской фракции президентской партии «Возрождение» («Ренессанс»). О том, что это случится во вторник, было известно заранее: так Атталь и министры его кабинета смогут принимать участие в заседаниях парламента, которые начинаются с 18 июля. Атталь стал единственным, кто выдвинул свою кандидатуру на пост главы парламентской фракции президентской партии «Возрождение».

    О том, когда именно Макрон может назначить нового премьера и кто им станет, до сих пор ничего не известно.

    Об итогах парламентских выборов во Франции подробнее читайте здесь.

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    Эммануэль МакронГабриэль АттальПремьер-министрОтставка
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