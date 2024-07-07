Премьер Атталь заявил об отставке после прошедших выборов в парламент Франции

Премьер-министр Габриэль Атталь завтра утром подаст президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщает 7 июля BFMTV со ссылкой на заявление главы правительства.

«В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке», — сказал Габриэль Атталь после публикации предварительных результатов внеочередных выборов в Национальное собрание (парламент). При этом политик выразил готовность исполнять обязанности премьер-министра столько, сколько потребуется.

В воскресенье в республике прошли выборы в Национальное собрание. По предварительным итогам, большинство голосов получили левый «Новый народный фронт» (NFP) (от 175 до 205 мест), президентская коалиция «Вместе за республику» (от 150 до 175 мандатов) и «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен (от 115 до 150 мест).