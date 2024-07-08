BFMTV: Макрон не принял отставку премьер-министра Атталя

Президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом
Макрон попросил Атталя остаться на своей должности.
«Эммануэль Макрон просит Габриэля Атталя остаться премьер-министром «на данный момент», чтобы «обеспечить стабильность страны», — передает BFMTV.
Накануне Атталь объявил о своем намерении подать в отставку.
«В соответствии с демократической традицией я подам утром
7 июля во Франции прошли парламентские выборы. По предварительным итогам, лидирующую позицию занял левый «Новый народный фронт», после него идет президентская коалиция «Вместе за республику», завершает эту тройку «Национальное объединение».