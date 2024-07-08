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    BFMTV: Макрон не принял отставку премьер-министра Атталя

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    2 комментария

    Президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом 8 июля сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

    Макрон попросил Атталя остаться на своей должности.

    «Эммануэль Макрон просит Габриэля Атталя остаться премьер-министром «на данный момент», чтобы «обеспечить стабильность страны», — передает BFMTV.

    Накануне Атталь объявил о своем намерении подать в отставку.

    «В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке», — сказал премьер-министр. Однако Габриэль Атталь подчеркнул, что в случае необходимости он продолжит исполнять обязанности премьер-министра.

    7 июля во Франции прошли парламентские выборы. По предварительным итогам, лидирующую позицию занял левый «Новый народный фронт», после него идет президентская коалиция «Вместе за республику», завершает эту тройку «Национальное объединение».

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    Комментарии 2

    78943688308 Июл 2024 в 13:56
    это который чья то жена?
    +2−1
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