Петербуржец потребовал от правительства города 10 млн рублей за игнор

Житель Петербурга 18 лет предлагал городской администрации проекты мостов и развязок, но не получил признания и подал в суд. Необычной историей из судебной практики 6 декабря поделилась в своем телеграм-канале глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

С 2005 по 2023 годы истец предлагал правительству Петербурга различные проекты для развития города: пять адресов для строительства мостов через Большую Неву с эскизами, строительство кольцевых дорог иной конструкции с переходами через железнодорожные пути и пересечениями с городскими улицами, разные варианты транспортных развязок и так далее. Мужчина надеялся на «трудоустройство и благоустройство», но за все эти годы «квалифицированного ответа» от администрации так и не получил. Идеи его тоже реализованы не были.

Тогда гражданин подал иск к правительству Петербурга и попросил компенсировать ему потерю времени. Моральный вред он оценил в 10 миллионов рублей.

Суд, однако, не нашел в ситуации нарушения личных неимущественных прав гражданина. Истец не смог предоставить доказательств противоправного поведения ответчика или причинно-следственной связи между действиями администрации и моральным вредом. Само по себе непринятие проектов истца не свидетельствует о нарушении его прав, да и доказательств наступления для него неблагоприятных последствий в материалах дела нет.

В итоге суд гражданину отказал. Но сама идея иска оставила пресс-службу судов в восхищении.