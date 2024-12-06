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Происшествия В Петербурге школьник попал в больницу после взрыва петарды

В Петербурге школьник попал в больницу после взрыва петарды

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3 комментария

Помощь медиков потребовалась девятикласснику из Колпинского района Петербурга, пострадавшему во время развлечений с пиротехникой. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 декабря.

15-летний пациент поступил в детскую больницу имени Раухфуса накануне. Медики диагностировали термические ожоги глаз и левой руки. Состояние пострадавшего оценили как среднетяжёлое.

По предварительным данным, школьник пострадал, когда взорвал петарду у своего дома в Колпино поздним вечером четверга. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Праздник к нам приходит...
Гость
1 час
Когда вижу кабыздоха в свободном выгуле, то под настроение прикалываюсь над собачником - Смотрите, Ваша собачка сорвалась с поводка и не дай Бог кто петарду кинет - не догоните.
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