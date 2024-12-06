Минздрав планирует изменить порядок оформления больничных с уклоном на часто болеющих

Минздрав России планирует ввести новый порядок оформления больничных листов с уклоном на тех, кто часто болеет. Нововведение может вступить в силу с 1 сентября 2025 года, проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 6 декабря.
Согласно новому регламенту, будет вестись учет и количество выданных больничных. Так, если человек за полгода оформлял больничный четыре и более раз, кроме больничных листов по уходу за больным или для реабилитации, врач направит медицинские документы на врачебную комиссию.
Предполагается, что введенные меры позволят улучшить качество оказываемой медпомощи и выявлять причины ухудшения состояния работника на ранних стадиях. Этап общественного обсуждения инициативы завершен, идет подведение его итогов.
Ранее «Фонтанка» писала, что петербургские депутаты предложили Госдуме изменить схему оплаты по больничному.
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