Петербургские депутаты предложили Госдуме изменить схему оплаты по больничному

Законодательное собрание утвердило инициативу о возможности регулировать оплату по больничному листу. Парламентарии считают, что работник, имеющий стаж службы больше восьми лет, сам должен выбирать, из какого периода своей карьеры высчитывать среднюю зарплату для выплат.

«Сейчас такая возможность предоставляется только тем, кто в расчетный период находился в отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком», — отмечают парламентарии.

Как утверждают авторы законодательной инициативы (Михаил Барышников, Александр Ржаненков и Ольга Герасина), изменения необходимы из-за непростой экономической ситуации, которая началась ещё после пандемии и введения санкций.

Документ отправят на рассмотрение в Госдуму.