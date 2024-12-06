Посылка с сюрпризом. Петербурженке на почте выдали боеприпасы с СВО

Жительница Невского района Петербурга позвонила в полицию после того, как открыла посылку с вещами погибшего мужа. Она получила больше, чем рассчитывала. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 декабря.

По предварительной информации, с посылкой с СВО 42-летняя глава фирмы по выделке меха уходила из отделения почты на улице Бадаева ещё 22 октября. Волонтёры прислали женщине вещи супруга, который погиб за две недели до этого.