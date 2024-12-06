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Происшествия Посылка с сюрпризом. Петербурженке на почте выдали боеприпасы с СВО

Посылка с сюрпризом. Петербурженке на почте выдали боеприпасы с СВО

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27 комментариев

Жительница Невского района Петербурга позвонила в полицию после того, как открыла посылку с вещами погибшего мужа. Она получила больше, чем рассчитывала. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 декабря.

По предварительной информации, с посылкой с СВО 42-летняя глава фирмы по выделке меха уходила из отделения почты на улице Бадаева ещё 22 октября. Волонтёры прислали женщине вещи супруга, который погиб за две недели до этого.

Неизвестно, как скоро вдова разобрала армейский рюкзак, но 4 декабря она обратилась в полицию. Женщина решила не оставлять на память россыпь патронов и четыре магазина к автомату Калашникова. Их хранение могло обернуться для неё уголовным делом.

Боеприпасы направили на экспертизу. Согласно её результатам, все 149 патронов пригодны для стрельбы. Полиция выясняет обстоятельства их пересылки.

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Комментарии
30
Zet
1 час
хороший наборчик... вернулся бы лично - ещё бы сувениров припас...
280920854
1 час
и это спокойно пролетело на самолете, проехало на поезде? А простых людей подвергают унизительным досмотрам?
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