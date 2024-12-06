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Финансы Минобрнауки поддержало предложение выплачивать пособие беременным студенткам на уровне МРОТ

Минобрнауки поддержало предложение выплачивать пособие беременным студенткам на уровне МРОТ

735
11 комментариев

Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) выступило в поддержку инициативы по выплате пособий беременным студенткам колледжей и вузов на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ответ ведомства на письмо депутата Госдумы Яны Лантратовой.

Изменения могут быть внесены в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Они коснутся студенток очной формы обучения.

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России составит 22 440 руб. в месяц.

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Беременные студентки МРОТ Пособия Минобрнауки
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Комментарии
11
Игорь Протасов
1 час
Чем выше интеллект и уровень образования женщины, тем меньше шансов, что она родит. Это выводы экспертов-демографов.
Сила в Правде!!
1 час
это ж сколько лет интересно те что в хиджабах будут в колледжах учиться чему...
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