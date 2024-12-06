Минобрнауки поддержало предложение выплачивать пособие беременным студенткам на уровне МРОТ

Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) выступило в поддержку инициативы по выплате пособий беременным студенткам колледжей и вузов на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ответ ведомства на письмо депутата Госдумы Яны Лантратовой.

Изменения могут быть внесены в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Они коснутся студенток очной формы обучения.

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России составит 22 440 руб. в месяц.