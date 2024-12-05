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Финансы Из-за санкций против Газпромбанка турецкие отели приостановили раннее бронирование для россиян

Из-за санкций против Газпромбанка турецкие отели приостановили раннее бронирование для россиян

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19 комментариев

Турецкие отели приостановили раннее бронирование для туристов из России. Это связано с введением США санкций против Газпромбанка, пишет издание Ekonomim в четверг, 5 декабря.

Дело в том, что после введения санкций банки Турции перестали обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком. Соответственно, часть туристов из России потеряла возможности оплачивать раннее бронирование отелей картой банка, что привело к падению спроса.

«В Турции начался период раннего бронирования. В прошлом году был серьезный интерес к раннему бронированию. Сейчас как рост курса валюты в стране, так и санкции в отношении карты UnionPay усилили неопределенность», — сказал координатор одного из крупнейших туроператоров Pegas Touristik Орхан Санджар.

Издание отмечает, что UnionPay является единственной платежной системой с 2022 года, благодаря которой проводятся транзакции с россиянами.

Напомним, что США ввели санкции против Газпромбанка и еще 117 физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором, 21 ноября. Это было сделано для того, чтобы помешать России использовать международную финансовую систему, сообщило министерство финансов Штатов. После введения санкций Турция начала вести переговоры с США с целью добиться их отмены. Дело в том, что из-за санкций республика не может рассчитываться с РФ за газ и покупать продукцию.

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Газпромбанк Санкции Турция Раннее бронирование
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Комментарии
19
Игорь Протасов
40 минут
Изгоя дожимают медленно, но верно :-)
Сила в Правде!!
1 час
курорты северной кореи ждут вас россияне.
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