Из-за санкций против Газпромбанка турецкие отели приостановили раннее бронирование для россиян

«В Турции начался период раннего бронирования. В прошлом году был серьезный интерес к раннему бронированию. Сейчас как рост курса валюты в стране, так и санкции в отношении карты UnionPay усилили неопределенность», — сказал координатор одного из крупнейших туроператоров Pegas Touristik Орхан Санджар.

Напомним, что США ввели санкции против Газпромбанка и еще 117 физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором, 21 ноября. Это было сделано для того, чтобы помешать России использовать международную финансовую систему, сообщило министерство финансов Штатов. После введения санкций Турция начала вести переговоры с США с целью добиться их отмены. Дело в том, что из-за санкций республика не может рассчитываться с РФ за газ и покупать продукцию.