Bloomberg: Турция добивается отмены санкций США против Газпромбанка

Турция добивается отмены американских санкции в отношении Газпромбанка для того, чтобы обеспечить стабильные поставки газа из России. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает Bloomberg.

Турция ведет переговоры с США с целью добиться отмены санкций в отношении Газпромбанка, что позволит туркам продолжать использовать банк для оплаты российского газа. По словам министра энергетики Алпарслана Байрактара, если у Турции пропадет способ перевода денежных средств РФ, тогда страна не сможет покупать российскую продукцию.

«Если не будет никаких исключений [в отношении введенных санкций], это может привести к чему-то значительному для Турции», — сказал министр, сославшись на исключения относительно санкций, связанных с Ираном, в качестве прецедентного случая.

Напомним, США 21 ноября расширили список антироссийских санкций. Всего под ограничительные меры подпали 118 физических и юридических лиц — в том числе Газпромбанк. После этого кредитная организация предупредила клиентов о трудностях в работе карт UnionPay. По последней информации, всего в 16 государствах была прекращена работа карт платежной системы UnionPay, выпущенных российским Газпромбанком. В связи с введенными санкциями пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают, как будут проводиться расчеты за газ с иностранными покупателями, но Россия найдет решение для этой ситуации.