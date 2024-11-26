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Политика Bloomberg: Турция добивается отмены санкций США против Газпромбанка

Bloomberg: Турция добивается отмены санкций США против Газпромбанка

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9 комментариев

Турция добивается отмены американских санкции в отношении Газпромбанка для того, чтобы обеспечить стабильные поставки газа из России. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает Bloomberg.

Турция ведет переговоры с США с целью добиться отмены санкций в отношении Газпромбанка, что позволит туркам продолжать использовать банк для оплаты российского газа. По словам министра энергетики Алпарслана Байрактара, если у Турции пропадет способ перевода денежных средств РФ, тогда страна не сможет покупать российскую продукцию.

«Если не будет никаких исключений [в отношении введенных санкций], это может привести к чему-то значительному для Турции», — сказал министр, сославшись на исключения относительно санкций, связанных с Ираном, в качестве прецедентного случая.

Между тем Россия занимает лидирующую позицию среди поставщиков газа в Турцию, используя газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток». В прошлом году РФ обеспечила примерно 42 % всего турецкого импорта.

Как передает Bloomberg, ситуация с американскими санкциями обостряет напряженность между Вашингтоном и другими европейскими странами, которые являются потребителями российского газа.

Напомним, США 21 ноября расширили список антироссийских санкций. Всего под ограничительные меры подпали 118 физических и юридических лиц — в том числе Газпромбанк. После этого кредитная организация предупредила клиентов о трудностях в работе карт UnionPay. По последней информации, всего в 16 государствах была прекращена работа карт платежной системы UnionPay, выпущенных российским Газпромбанком. В связи с введенными санкциями пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают, как будут проводиться расчеты за газ с иностранными покупателями, но Россия найдет решение для этой ситуации.

Ранее Путин предлагал создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, направив утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» на «Турецкий поток».

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Комментарии
10
Akabos
42 минуты
Это всё ещё польза?
Ser_N0771
57 минут
если не получается переводить, пусть переносят демилитаризованными Байроктарами в чемоданах...
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