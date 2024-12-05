Звезда в шоке! Шляпа Сергея Зверева «размером с пачку Одетты» помешала зрителям Мариинского театра

Насладиться постановкой «Щелкунчика» в исполнении учеников Академии русского балета имени Вагановой на сцене Мариинского театра накануне вечером пришли не только жители Петербурга, но и звезды нашего шоу-бизнеса. Парикмахер и шоумен Сергей Зверев подобрал себе образ с широкополой шляпой и снимать ее во время выступления не стал, чем помешал другим зрителям, о чем 5 декабря они рассказали «Фонтанке».

Источник: читатель «Фонтанки»







«В этот вечер диаметр его шляпы примерно был сопоставим с пачкой Одетты. Заранее оценив полное отсутствие обзора на сцену, зрители 5-й ложи в полном составе обратились к капельдинеру. Был получен ответ, что если после третьего звонка ситуация не поменяется — подойдет администратор. Шляпу господин Зверев не снял, службы театра утверждают, что им запретили даже разговаривать со звездой», — сообщила одна из читательниц «Фонтанки» Ангелина.

Источник: читатель «Фонтанки»







По словам женщины, она пришла на «Щелкунчика» с мамой, которая была в зрительном зале на противоположной стороне. Разделить соседнюю ложу со Зверевым Ангелине пришлось с неизвестными ей людьми, но ненадолго. «Поскольку никаких действий руководством театра предпринято не было, после первого акта я переместилась на свободное место в ложу напротив (с согласия остальных гостей этой ложи). Оттуда было видно, как оставшимся в ложе № 5 пришлось либо аккуратно сесть на ограждение, либо смотреть стоя, уступив место с лучшим обзором своему ребенку», — пояснила Ангелина.

В пресс-службе Мариинского театра подтвердили, что перед началом спектакля дежурному администратору исторической сцены поступила жалоба от зрителя в связи с тем, что головной убор одного из гостей частично мешал обзору сцены. «Ситуация была оперативно урегулирована администратором до начала спектакля: зрителю, который обратился с жалобой, было предложено пересесть в соседнюю ложу. Других жалоб по этому вопросу не поступало», — сообщили «Фонтанке» в театре.

Ни сам Сергей Зверев, ни его представитель на звонки и сообщения корреспондента не отреагировали.