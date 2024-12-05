Торден, он же Петровский, он же Славян из ДШРГ «Русич». Кто он и за что ему просят пожизненное в Финляндии

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Националисту Воиславу Тордену (Яну Петровскому) с позывным Славян из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» прокуратура Финляндии запросила пожизненное заключение за «военные преступления на Украине». Кто он и за что его судят, напоминает «Фонтанка».

Детство Яна Петровского прошло в Ленинграде. Он увлекался историей, участвовал в реконструкциях средневековых сражений. Хотел стать архитектором или графическим дизайнером, но в 2004 году уехал из России вместе с матерью, вышедшей замуж за норвежца. Профессию графического дизайнера получал уже в университете Осло. Оттуда называл себя патриотом России, увлекался историей, а позже — национализмом, даже набил татуировку славянского бога войны.

Образование привело дизайнера в тату-салон True Metal Tattoo. Он был известен в Норвегии как место регулярных сходок крайне-правых из Восточной Европы. По информации норвежского издания Dagbladet, в 2010 году Петровского и его единомышленников задержала полиция в ходе рейда — нашла поддельные документы и оружие. Причем оружие, по данным норвежских правоохранителей, принадлежало скандальному российскому националисту Вячеславу Дацику. (Он сбегал в Норвегию и попросил там политического убежища, но в итоге Дацика экстрадировали в Россию.)

После рейда в True Metal Tattoo Петровского отпустили. А в 2014 году он отправился в Донбасс воевать против армии Украины в составе диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Тогда и появились снимки, на которых Петровский позирует на фоне убитых украинских солдат.

Летом 2015 года ДШРГ «Русич» сообщила что «уходит из Луганской области». СМИ писали, что у бойцов — конфликт с тогдашним главой ЛНР Игорем Плотницким.

Видимо Петровский возвращается после этого в Осло, но в 2016 году Петровского выслали из Норвегии, объявив угрозой национальной безопасности. В 2017-м он объяснял это журналистам: «В России абсолютно нормально называть себя националистом. В Норвегии же не очень принято так говорить. Они даже патриотами боятся себя называть».

В июле 2022 года депутат Госдумы Анатолий Вассерман обнаружил, что «Русич» вернулся на Украину. Депутат сообщил порталу News.ru, что ДШРГ снова участвует в боях и он подозревает группу в военных преступлениях. Обращение с просьбой о проверке он написал в Следственный комитет и Генпрокуратуру: «В частности, сообщение „Русича“ об убийстве пленного имеет признаки военного преступления». При этом в соцсетях СМИ замечали публикации, в которых бойцы декларировали правило: «пленных не брать».

Как писала «Фонтанка», в сентябре 2022 года США и другие страны ввели санкции против командиров «Русича» — петербуржцев Алексея Мильчакова (командир группы «Русич» — Прим. Ред.) и Яна Петровского: «Мильчаков, заработавший репутацию крайне жестокого человека, был ранен в первом бою „Русича“ под Харьковом, Украина, в 2022 году. Петровский является ведущим военным инструктором „Русича“ и заменил Мильчакова после его ранения», — было сказано в сообщении американского Минфина. «Фонтанка» писала, что в конце июня 2023 года Петровского заметили в Петербурге на похоронах солдата Алексея Пожарова с позывным «Камень». Там он говорил, что участвовал в СВО с первого дня — 24 февраля 2022 года.

В Финляндии Петровский оказался, когда вместе с женой и детьми направлялся в Ниццу. Для получения визы и пересечения границы достаточно было сменить имя — стать Воиславом Торденом. Более того, с этим именем он получил и вид на жительство в Финляндии. Но в аэропорту Вантаа 19 июля 2023 года его задержали за нарушение миграционного законодательства и отправили в Центр содержания мигрантов. 25 августа Петровского перевели в тюрьму. «Русич» тогда заявил в телеграм-канале Grey Zone, что отказывается воевать — «выполнять все боевые задачи» пока ситуация со Славяном не разрешится.

После задержания Петровский-Торден вел себя непоследовательно. Сначала просил у властей Финляндии позволить ему уехать в Россию и в судебном процессе участвовать удаленно. И сотрудникам российской дипмиссии, которые посещали его в тюрьме в Вантаа заявил, что хочет быстрее вернуться в Россию. А потом просил убежища в Финляндии.

Суд Финляндии обвинил его в нарушении запрета на въезд в страну и приговорил к 40 дням тюремного заключения условно, это произошло 23 февраля 2024 года. А затем Финляндия проинформировала российское посольство о задержании Славяна по обращению Киева, он требовал также его экстрадиции. Однако Верховный суд Финляндии отказал Украине из-за негуманного содержания заключенных в тюрьмах.

Теперь в Финляндии Тордена- Петровского-Славяна обвиняют в совершении военных преступлений в сентябре 2014 года. Его адвокат Наталия Мальгина сообщала «Фонтанке», что подзащитный отрицает вину за вмененные ему 5 эпизодов. По ее же словам, рассмотрение дела в первой инстанции может растянуться на срок от 9 месяцев до полутора лет. Наказание — от двух лет тюрьмы до пожизненного срока. 5 декабря стало известно, что прокурор запросил пожизненный.