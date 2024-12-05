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Финляндия Общество STT: националисту Тордену-Петровскому запросили пожизненное

STT: националисту Тордену-Петровскому запросили пожизненное

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5 комментариев

Финский прокурор просит приговорить россиянина Воислава Тордена, он же Ян Петровский, к пожизненному заключению. Об этом 5 декабря сообщает финское агентство STT.

В Финляндии Тордена обвиняют в совершении военных преступлений на Украине в сентябре 2014 года. Ему вменяют пять эпизодов, совершенных в отношении украинских солдат. Сам Торден вину полностью отрицает, сообщала его адвокат Наталия Мальгина.

Как писала «Фонтанка», российский националист Ян Петровский из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» из-за западных санкций сменил имя и фамилию и после этого свободно въехал в Финляндию. Позже его задержали, и суд признал Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страну. Ему дали условный срок. Украина требовала экстрадиции Тордена. Финляндия Киеву отказала, но при этом ему предъявили обвинения в военных преступлениях.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Давно про этого не было новостей, вот и хорошая новость.
Гость
31 минута
Будет много свободного времени, напишет книгу "Моя борьба".
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