STT: националисту Тордену-Петровскому запросили пожизненное

Финский прокурор просит приговорить россиянина Воислава Тордена, он же Ян Петровский, к пожизненному заключению. Об этом 5 декабря сообщает финское агентство STT.

В Финляндии Тордена обвиняют в совершении военных преступлений на Украине в сентябре 2014 года. Ему вменяют пять эпизодов, совершенных в отношении украинских солдат. Сам Торден вину полностью отрицает, сообщала его адвокат Наталия Мальгина.

Как писала «Фонтанка», российский националист Ян Петровский из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» из-за западных санкций сменил имя и фамилию и после этого свободно въехал в Финляндию. Позже его задержали, и суд признал Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страну. Ему дали условный срок. Украина требовала экстрадиции Тордена. Финляндия Киеву отказала, но при этом ему предъявили обвинения в военных преступлениях.