Бывшего замглавы администрации Мурино приговорили к 3 годам колонии строгого режима

В Ленобласти приговорили к трем годам колонии бывшего заместителя главы МО «Муринское городское поселение» 61-летнего Алексея Бекетова. Его обвиняли в получении крупной взятки.
Суд установил, что в период с 31 декабря 2021 года по 31 августа 2022-го Бекетов, будучи замглавы администрации Мурино по ЖКХ, благоустройству и безопасности, получил от гендиректора ООО «Энергоальянс» 850 тысяч рублей в качестве части взятки, сообщает 5 декабря пресс-служба прокуратуры Ленобласти. Общая сумма взятки превышала 1,8 миллиона рублей. За вознаграждение Бекетов должен был организовать заключение с фирмой договоров на проектирование, установку и ввод индивидуальных тепловых пунктов в муринских многоквартирных домах, а затем — беспрепятственную приемку работ.
Суд признал бывшего чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на пять лет. Его также оштрафовали на 1 миллион 855 тысяч рублей. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Взятку в 850 тысяч рублей конфисковали в доход государства.
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