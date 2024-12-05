Бывшего замглавы администрации Мурино приговорили к 3 годам колонии строгого режима

Суд установил, что в период с 31 декабря 2021 года по 31 августа 2022-го Бекетов, будучи замглавы администрации Мурино по ЖКХ, благоустройству и безопасности, получил от гендиректора ООО «Энергоальянс» 850 тысяч рублей в качестве части взятки, сообщает 5 декабря пресс-служба прокуратуры Ленобласти. Общая сумма взятки превышала 1,8 миллиона рублей. За вознаграждение Бекетов должен был организовать заключение с фирмой договоров на проектирование, установку и ввод индивидуальных тепловых пунктов в муринских многоквартирных домах, а затем — беспрепятственную приемку работ.