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Происшествия Пассажир стрельбой отгонял самокатчика от такси на Невском проспекте

Пассажир стрельбой отгонял самокатчика от такси на Невском проспекте

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4 комментария

Главная магистраль Петербурга оказалась слишком тесной для такси и самокатчика. Пассажир автомобиля освобождал дорогу «Ударом».

За помощью в полицию два дня назад обратился 48-летний кассир супермаркета, который живёт в центре города, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 декабря. В двенадцатом часу ночи он натерпелся страху неподалёку от дома — на перекрёстке Невского проспекта с улицей Маяковского.

Петербуржец рассказал, что его сначала подрезал, а потом чуть не сбил белый автомобиль в цветографии такси. Агрессивно на это отреагировал якобы не только водитель, но и его пассажир. Второй выскочил из салона с пистолетом и начал стрелять. По предварительным данным, в самокатчика он не попал.

В полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве. Накануне днём оперативники уголовного розыска нагрянули в пятиэтажку на проспекте Чернышевского, откуда увезли в отдел 31-летнего местного жителя и аэрозольный «Удар».

По данным СПАРК, мужчина возглавлял несколько фирм, все они ликвидированы. В более давнем прошлом статьи о грабеже и кражах. Подозреваемый задержан на двое суток.

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Комментарии
4
Гость
28 минут
Шерсть?
Гость
4 минуты
Темноволосый водитель и темноволосый пассажир...
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