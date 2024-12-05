Цены на кофе взлетели до рекордного уровня за последние полвека. Причины — в Бразилии и Вьетнаме

Мировые поставки отстают от спроса уже в течение трех лет — это привело к истощению запасов и пиковым ценам. В последний раз кофе торговался так дорого в 1977 году, когда снег уничтожил участки плантаций в Бразилии.

В этом году Бразилия пережила одну из самых сильных засух за всю историю наблюдений. Как итог — страна-производитель почти половины арабики в мире поставит на 10,5% меньше кофе в будущем году. Во Вьетнаме, где производится около 40% зерен, используемых для приготовления растворимого кофе, наблюдалась сильная засуха в начале года. Урожай может сократиться до 10% в сравнении с прошлым годом, отмечает Reuters.