Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

ясная погода, без осадков

ощущается как -7

0 м/c,

штиль.

 777мм 96%
Подробнее
1 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кто и как перекрывает дороги
Копим на будущее
Кого предлагают на корпоратив
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Промышленный Петербург
Данные Росстата и реальность
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы Цены на кофе взлетели до рекордного уровня за последние полвека. Причины — в Бразилии и Вьетнаме

Цены на кофе взлетели до рекордного уровня за последние полвека. Причины — в Бразилии и Вьетнаме

1 047
11 комментариев

Мировые цены на кофе взлетели до рекордного уровня за последние 50 лет из-за неурожая в Бразилии и Вьетнаме, сообщает Reuters 4 декабря.

Мировые поставки отстают от спроса уже в течение трех лет — это привело к истощению запасов и пиковым ценам. В последний раз кофе торговался так дорого в 1977 году, когда снег уничтожил участки плантаций в Бразилии.

В этом году Бразилия пережила одну из самых сильных засух за всю историю наблюдений. Как итог — страна-производитель почти половины арабики в мире поставит на 10,5% меньше кофе в будущем году. Во Вьетнаме, где производится около 40% зерен, используемых для приготовления растворимого кофе, наблюдалась сильная засуха в начале года. Урожай может сократиться до 10% в сравнении с прошлым годом, отмечает Reuters.

В конце сентября игроки рынка сообщили, что россиянам придется больше платить за кофе. Цена на зерна вырастет на 20–30%. Биржевые цены за последний год выросли на 42%, до 2,7 доллара за фунт (0,45 кг), обновив максимум за последние 13 лет.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Бразилия Вьетнам Кофе Рост цен Неурожай
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Сила в Правде!!
1 час
в россии кругом заросли иван-чая переживут.
282694747
1 час
Это в довесок к помидорам, огурцам и маслу, не фиг баловаться по утру понимаешь…
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Новости компаний
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
Новости компаний
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52