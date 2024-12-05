Где Бутово и где Петербург? Собянин рассказал, когда московскую трассу выведут на дорогу в Петербург

Мэр Москвы Сергей Собянин на прямой линии 4 декабря заверил, что московскую трассу от Солнца до Бутово должны соединить со скоростным диаметром до Петербурга в 2026 году, передает MSK1.

На прямой линии Сергею Собянину припомнили строительство трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, через которую можно напрямую выехать на дорогу до Санкт-Петербурга. Один из москвичей поинтересовался, остаются ли эти планы в силе.

«Вопрос логичный. Но так вот, вы себе сами как представляете: где Бутово, где дорога на Санкт-Петербург? В разных концах Москвы. Как с этой дороги можно попасть на платную дорогу в Санкт-Петербург? Простая задачка. Так мы же построили скоростной диаметр, дорогие мои», — отметил мэр.

В августе Сергей Собянин рассказывал, что до соединения с Варшавским шоссе осталось пройти всего около 6 км. «Благодаря трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе организуем бессветофорное движение от ТиНАО через весь город до севера, до путепровода, который ведëт на дорогу в Санкт-Петербург», — написал тогда мэр в своем телеграм-канале.

Также на прямой линии Сергей Собянин рассказал о ходе строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом (ВСМ). «Это очень большая стройка, которая требует времени», — подчеркнул он. Мэр добавил, что время в пути из Москвы до Петербурга сократится в два раза, а количество пассажиров должно увеличиться в 4-5 раз.

«Это совершенно другой объем перевозок. Московская и Ленинградская области — это около 40 000 000 человек — 30% населения страны. Такая связь между ними, она даст синергию развития наших регионов», — заявил он.