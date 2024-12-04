«Умрешь как герой». Кадыров предложил пленному из ВСУ пистолет и застрелиться

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил пленному военнослужащему ВСУ застрелиться, если тому дадут пистолет. Это произошло перед прямой линией руководителя региона, трансляцию вела пресс-служба Кадырова в телеграм-канале.

На место проведения эфира глава региона приехал на трофейном танке, американском «Брэдли». В колонне техники, которая следовала за Кадыровым, в одном из БМП находились пленные военнослужащие ВСУ. Одного из них подвели к чеченскому лидеру. Кадыров предложил ему пистолет, если пленный готов застрелиться. Далее диалог.

— Я тебе дам сейчас пистолет, застрелишься?

— Ты вышел убивать, умирать. Я дам тебе пистолет, ты застрелишь себя, умрёшь как герой.