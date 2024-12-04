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Происшествия Петербуржца, натравившего на прохожих питбуля, ждёт суд. Собаку забрали на перевоспитание

Петербуржца, натравившего на прохожих питбуля, ждёт суд. Собаку забрали на перевоспитание

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26 комментариев

Перед Калининским районным судом Петербурга предстанет 40-летний мужчина, который натравил своего питбуля на двух прохожих и другую собаку. Петербуржца обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщает 4 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти и публикует видео нападения.

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Сейчас мужчина находится под арестом, ожидая суда. Его питбуля временно отдали на перевоспитание в Центр кинологической службы полиции. Кинологи отмечают, что животное стало спокойнее, идет на контакт и не проявляет агрессию.

Инцидент, напомним, случился 16 мая этого года. Мужчина гулял с питбулем возле своего дома на Гражданском проспекте. Навстречу шла женщина с бордер-колли, и на них неожиданно напал питбуль. Хозяин вместо того, чтобы разнять собак и успокоить своего пса, начал его натравливать. Собака покусала женщину. В тот же день питбуль накинулся и на другого прохожего. По словам потерпевшего, он сделал замечание хозяину по поводу неподобающего поведения питомца. Тот в ответ достал аэрозольный баллончик и стал размахивать им, а затем спустил своего питбуля с поводка, приказав напасть на оппонента.

«У обоих пострадавших медицинскими работниками диагностированы укушенные раны рук и ног, причинен вред здоровью», — сообщает пресс-служба полиции.

Хозяин собаки добровольно возместил женщине 45 тысяч рублей. Второй пострадавший подал иск в суд, требуя 200 тысяч рублей компенсации.

«Фонтанка» рассказывала, что после задержания мужчины на него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). На следующий день нападение питбуля стало уголовным делом, а собаку изъяли в качестве вещественного доказательства.

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Комментарии
26
Гость
2 часа
Покушение на убийство как минимум!
8588426842
2 часа
здоровые таких собак не заводят. в школе били или рожители-вот и самоутверждаются
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