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Общество Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о теракте на Крымском мосту

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о теракте на Крымском мосту

1 590
6 комментариев

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Обвинительное заключение утверждено в отношении восьми человек: Романа Соломко, Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Дмитрия Тяжелых, Александра Былина, Владимира Злоба и Артура Терчаняна. Фигуранты — граждане России, Армении и Украины. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Соломко и Терчаняну также предъявлено обвинение по статье о контрабанде взрывных устройств.

По версии следствия, все восемь обвиняемых вступили в организованную группу, созданную первым заместителем председателя СБУ Василием Малюком и другими «неустановленными лицами» для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году.

Изготовление взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки, Малюк с соучастниками организовал на территории Украины, а члены преступной группы затем доставили его на Крымский мост на грузовике, за рулем которого был посторонний мужчина, ничего о планах по подрыву моста не знавший.

Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября 2022 года. Из-за подрыва грузовика загорелись цистерны ехавшего рядом грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека, в том числе судья Арбитражного суда Москвы и двое гидов из Петербурга («Фонтанка» подробно рассказывала о них). По информации ФСБ, организаторы теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Южный окружной военный суд. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении Малюка продолжается следствие.

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ПО ТЕМЕ
Крымский мост Теракт Уголовное дело Обвинительное заключение Генпрокуратура Василий малюк СБУ
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Комментарии
6
AndrewBarsik
53 минуты
Интересно - хоть один из них имеет хоть какое-то отношение к произошедшему?
281614283
1 час
Некоторые из них сдали в аренду грузовики не зная что повезут в оных. И сидят сейчас как стрелочники.
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