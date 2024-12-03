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Происшествия Водитель простил двух мужчин, которые отпинали его на Московском шоссе и сожгли машину

Водитель простил двух мужчин, которые отпинали его на Московском шоссе и сожгли машину

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28 комментариев

Пушкинский районный суд отпустил из-под стражи в зале суда двух обвиняемых в нанесении телесных повреждений и поджоге автомобиля на Московском шоссе. Об этом ходатайствовал сам пострадавший, 40-летний гражданин Белоруссии, сообщает 3 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, 6 июня в ходе конфликта на Московском шоссе Роман Аксёнов толкнул потерпевшего, после чего вместе со своим приятелем, Александром Зайцевым, избил его ногами. Мужчина упал в канаву, а когда попытался выбраться, Зайцев продолжил наносить удары. В итоге потерпевший получил травмы средней тяжести.

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Кроме того, нападавшие подожгли автомобиль потерпевшего — Toyota Picnic, что привело к его полному уничтожению и значительному материальному ущербу.

Однако на суде потерпевший заявил, что простил обоих обвиняемых, так как они возместили ему ущерб и извинились. Суд учел это и прекратил уголовное дело. Аксёнов и Зайцев были немедленно освобождены из-под стражи.

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Комментарии
28
NPC
55 минут
То есть, получается, что само преступление осталось без наказания..
Slava_Rossii2
54 минуты
А кто будет возмещать ущерб нанесенный государству? Налогоплательщики? Государство лечило потерпевшего, тратило деньги на содержание арестованных под стражей, на следствие, суд. Государству нанесён эклогический вред от сожжения автомобиля, загрязнение дороги. Государство потратилось на тушение автомобиля и уборку остатков авто с дороги.
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