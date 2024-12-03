Водитель простил двух мужчин, которые отпинали его на Московском шоссе и сожгли машину

Пушкинский районный суд отпустил из-под стражи в зале суда двух обвиняемых в нанесении телесных повреждений и поджоге автомобиля на Московском шоссе. Об этом ходатайствовал сам пострадавший, 40-летний гражданин Белоруссии, сообщает 3 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, 6 июня в ходе конфликта на Московском шоссе Роман Аксёнов толкнул потерпевшего, после чего вместе со своим приятелем, Александром Зайцевым, избил его ногами. Мужчина упал в канаву, а когда попытался выбраться, Зайцев продолжил наносить удары. В итоге потерпевший получил травмы средней тяжести.

Кроме того, нападавшие подожгли автомобиль потерпевшего — Toyota Picnic, что привело к его полному уничтожению и значительному материальному ущербу.

Однако на суде потерпевший заявил, что простил обоих обвиняемых, так как они возместили ему ущерб и извинились. Суд учел это и прекратил уголовное дело. Аксёнов и Зайцев были немедленно освобождены из-под стражи.