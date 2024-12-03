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Власть Нехватка судей в России составила почти 20%. Среди причин — низкие зарплаты

Нехватка судей в России составила почти 20%. Среди причин — низкие зарплаты

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27 комментариев

Нехватка судей в России составляет почти 20%. Причиной пустующих должностей становятся неоправданные ожидания от зарплат и отсутствие времени на личную жизнь. Об этом сообщил генеральный директор судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов, передает «Интерфакс» 3 декабря.

С его слов, к настоящему моменту во всех судах свободны 6,5 тысячи вакансий, что составляет 19,8% от общего количества судей.

«Это очень тревожные показатели», — сказал Иванов. Он отметил, что среди причин ежегодного роста количества судей в отставке также отмечают высокую нагрузку, профессиональное выгорание и несоответствие заработной платы высоким требованиям и ответственности.

Для решения проблемы судебный департамент планирует в предстоящем году подготовить обоснование для выделения Минфином средств для повышения зарплат сотрудникам, осуществляющим правосудие, добиться выравнивания нагрузки и внедрить современные системы, позволяющие исключить рутинную работу.

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Комментарии
28
михаил.ру
56 минут
самые угнетаемые????? анекдот, а не статья!!!
Отец Родной
58 минут
Объявили неделю сказочных историй что-ли?
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