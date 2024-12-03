Иностранца с рюкзаком поймали российские пограничники на пути к Финляндии

В Выборгском районе Ленобласти пограничники задержали иностранца, пытавшегося уйти в Евросоюз. Пешком и с рюкзаком на плечах.

Неизвестного без документов задержали в специальной зоне в ноябре, пишет 3 декабря 47News со ссылкой на погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Мужчина нес рюкзак, в котором были теплые вещи и средства личной гигиены. По данным погрануправления, иностранец хотел нелегально пересечь российско-финляндскую границу.

По данному факту возбудили уголовное дело. Выборгский городской суд отправил «путешественника» под стражу.