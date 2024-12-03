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Происшествия Иностранца с рюкзаком поймали российские пограничники на пути к Финляндии

Иностранца с рюкзаком поймали российские пограничники на пути к Финляндии

2 578
11 комментариев

В Выборгском районе Ленобласти пограничники задержали иностранца, пытавшегося уйти в Евросоюз. Пешком и с рюкзаком на плечах.

Неизвестного без документов задержали в специальной зоне в ноябре, пишет 3 декабря 47News со ссылкой на погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Мужчина нес рюкзак, в котором были теплые вещи и средства личной гигиены. По данным погрануправления, иностранец хотел нелегально пересечь российско-финляндскую границу.

По данному факту возбудили уголовное дело. Выборгский городской суд отправил «путешественника» под стражу.

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Ленинградская область Финляндия Пограничники
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Комментарии
11
Klaustrofobik
2 часа
Почему то с Финляндии к нам не бегут, хотя казалось бы.
Ups !
1 час
Легендарный пограничник Карацупа и его пес Индус поймали более 300 нарушителей границы, большая часть которых шла из России, а не в неё) ничего не поменялось )
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