15 телесериалов декабря: «Сто лет одиночества», «Игра в кальмара — 2», Джоан Роулинг и Юра Борисов — выбор «Фонтанки»

Источник: кадр из сериала «Сто лет одиночества» 2024







Конец года будет насыщенным в плане телесериалов: новый сезон «Игры в кальмара», приквел «Декстера», очередная история из телевселенной «Звёздных войн», парочка приличных экранизаций вроде «Ста лет одиночества» и шестой книги про Корморана Страйка от Джоан Роулинг, а ещё несколько добротных отечественных телепроектов вроде «Первого номера» и «Прометея».

«Первый номер»

Драмеди про редакцию глянцевого журнала

Где / когда: KION — с 1 декабря 2024

Отечественный стриминг KION всегда представляет свои новинки в первый день каждого месяца — и декабрь посвящён премьере телесериала по сценарию Сергея Минаева про Сергея Минаева (ну, или во всяком случае, так выглядит). Драмеди называется «Первый номер», и это история писателя, который взялся перезапустить глянцевый журнал.

Сюжет, в принципе, следующий: популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев «выходит в тираж». Долги копятся, роман не пишется, двойные стандарты бесят, да ещё и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него. Внезапно ему выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит.

В шоу о закулисье издательского бизнеса снялись: Евгений Цыганов, Ида Галич, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Саша Бортич и другие звёзды.

«Сисси: Императрица Австрии» / Sisi

Костюмная биография одной из самых популярных и любимых австрийских императриц

Где / когда: RTL+ — с 1 декабря 2024

В первый день зимы состоялась и цифровая премьера нового сезона немецко-австрийского костюмного телесериала про легендарную австрийскую императрицу Елизавету Баварскую, также известную как Сисси. В следующих восьми сериях мы продолжим наблюдать за тем, как августейшая особа всё больше отдаляется от своего супруга и императорского двора в Хофбурге, чтобы жить и дышать полной грудью. На этот раз она бросает вызов лучшему жокею Баварии на больших скачках, чтобы спасти родовое поместье своих родителей — замок Поссенхофен. Готовясь к состязанию, Сисси узнаёт массу нелицеприятных семейных тайн. Четвертый сезон телесериала «Сисси: Императрица Австрии» станет для телепроекта финальным. Хотя шоу постоянно критиковали за историческую недостоверность, оно всё-таки стало международным телехитом благодаря отличной работе художников по костюмам, сет-дизайнеров и съёмкам в Рундальском замке в Латвии и его окрестностях. В главных ролях по-прежнему швейцарская актриса Доминик Девенпорт в образе Сисси и немец Янник Шюман, воплотивший на экране австрийского кайзера Франца Иосифа I.

«Земля без людей» / Earth Abides

Сай-фай про конец света и возрождение

Где / когда: MGM+ — с 1 декабря 2024

Голливуд упорно гнёт свою линию, предсказывая планете скорую встречу конца света, а человечеству — перерождение. Такого обилия фильмов и телесериалов на эту тему давненько не было. И вот снова очередной телепроект — сай-фай драма «Земля без людей»: уже не вымысел вечно бастующих сценаристов, а экранизация вполне себе качественной американской литературы середины прошлого века. Нас ждёт полноценная телеадаптация знаменитого романа Джорджа Риппи Стюарта-младшего (1895–1980) — американского историка, писателя и профессора в Калифорнийском университете в Беркли.

Постапокалиптическая книга «Земля пребывает вовеки» вышла ровно 75 лет назад, в 1949-м, а в 1951 году стала первой обладательницей только что зародившейся литературной премии — Международной премии по фантастике. Это произошло на два года раньше, чем появился роман К. Саймака «Город», на шесть лет раньше, чем «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина. Классический «роман катастроф» Дж. Р. Стюарта заставляет вспомнить такие образцы жанра, как «День Триффидов» Джона Уиндема или «Мальвиль» Робера Мерля.

Концепт книги и телесериала отсылает к основам биологии: популяция любого вида, живущего на Земле, подвержена естественной регуляции — это закон природы. До этого дня закон действовал для всех, кроме человека — вида, который сумел победить большинство естественных врагов, болезней, голод и преобразовать окружающую среду под свои нужды… Что ждёт человечество, если его неожиданно поразит неизвестный смертельный вирус? Смогут ли выжившие возродить общество в новых условиях или им суждено жалкое существование на развалинах прошлого? На эти и многие другие вопросы предстоит найти ответы молодому учёному Ишервуду Вильямсу, который во время глобальной пандемии находился в одиночестве в горах, проводя свои исследования… В главной роли — Александр Людвиг, звезда телеэпопеи «Викинги».

«Звёздные войны: Опорная команда» / Star Wars: Skeleton Crew

Мини-сериал из вселенной «Звёздные войны» с Джудом Лоу

Где / когда: Disney+ — с 3 декабря 2024

На подходе в 2025-м — новые сезоны «Андора» и «Мандалорца», а также пугающие планы съемок новой трилогии «Звёздных войн», ну а пока под конец 2024 года нам покажут долгострой из телевселенной «Звёздных войн» про «Опорную команду». Действие нового проекта будет происходить в том же временном промежутке, что и сериал «Мандалорец» и его спин-оффы, но после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983).

«Опорная команда» расскажет типичную историю взросления. По сюжету четверо детей совершают удивительное открытие на своей родной планете, в результате которого они оказываются затерянными в странной и опасной галактике. Создателем выступил Джон Уоттс («Человек-паук: Нет пути домой»), а главную роль исполнил Джуд Лоу. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

«Чёрные голуби» / Black Doves

Шпионский боевик с Кирой Найтли

Где / когда: Netflix — с 5 декабря 2024

Кира Найтли радикально меняет амплуа и предстаёт в образе отчаянной киллерши в новом британском сериале для Netflix. Хелен Уэбб — жена, мать и профессиональная шпионка, которая на протяжении 10 лет передаёт тайны своего мужа-политика секретной организации «Чёрные голуби». Когда её любовника Джейсона убивают, Хелен тоже оказывается под прицелом. Для защиты своего агента глава «Чёрных голубей» отправляет на помощь Хелен её старого друга Сэма. Расследуя смерть Джейсона, они узнают о масштабном заговоре с участием криминального мира Лондона — не за горами геополитический кризис!

Создатель сериала — Джо Бартон, автор нашумевшего телепроекта «Долг/стыд» 2019 года. Главные роли исполнили Кира Найтли, Бен Уишоу и Сара Ланкашир.

«Прометей»

Российский сай-фай про исчезнувший авиалайнер

Где / когда: Кинопоиск — с 5 декабря 2024

Бывший сотрудник спецслужб Шапошников занимается расследованием дела об исчезновении в 1998 году пассажирского самолёта на Алтае. Прошлое находит отголоски в настоящем, когда своей семье дозванивается один из пассажиров пропавшего рейса. К делу подключают журналистку Анну, привыкшую замечать детали, которые упускают другие. Фантастический детектив с Любовью Аксёновой в главной роли просто обречён на бесконечные сравнения с культовым «Остаться в живых». Но если в Lost уровень безумия постепенно нарастал на протяжении шести сезонов, то здесь зрителей буквально после открывающих титров завалят всей обязательной туратрибутикой Алтая во главе с шаманами, а потом пойдут типичные жанровые клише с телефонными звонками из прошлого, антигравитационными пещерами, гипнотиками и многим чем ещё. В общем, «Прометей» обещает быть захватывающе предсказуемым.

«Липучка» / The Sticky

Криминальная комедия про кленовый сироп

Где / когда: Amazon Prime Video — с 6 декабря 2024

Что является одним из важнейших пунктов экспорта Канады, который ежегодно ей приносит сотни миллионов долларов? Правильно, тот самый кленовый сироп, которым все так любят поливать блины и не только. И вот Amazon Prime Video выпускает канадскую криминальную комедию «Липучка» с прекрасной Марго Мартиндейл в главной роли. Шоу основано на реальных событиях: чуть больше десятилетия назад воры скрылись с почти 3000 тоннами кленового сиропа в Квебеке в ходе события, которое быстро окрестили «Великой канадской кражей кленового сиропа». Эта история теперь пересказывается в золотисто-янтарном чёрном юморе сериала «Липучка», где снялись: Марго Мартиндейл, Крис Диамантопулос, Гийом Сир и Джейми Ли Кёртис.

«Мамонты»

Киберкомедия про телефонных мошенников

Где / когда: OkkO — с 9 декабря 2024

В ходе свежего социсследования выяснилось, что с кибермошенничеством сталкивались 70% россиян. И больше всего от преступников страдают люди пожилого возраста — так считают 90% опрошенных. Вот и герой Юрия Стоянова в сериале «Мамонты» пострадал. В надежде купить новую квартиру он продаёт старое жильё, но внезапно деньги с продажи крадёт кибермошенник. Полиция бездействует, и технологический мамонт вместе с внучкой решает разобраться во всём сам. Он погружается в даркнет, учится пробивать данные абонентов и выясняет, что после 50 жизнь только начинается. Сериал с Юрием Стояновым, Елизаветой Ищенко и Марьяной Спивак стартует в онлайн-кинотеатре OkkO с 9 декабря.

«Сто лет одиночества» / Cien Años de Soledad

Экранизация бессмертного романа Маркеса

Где / когда: Netflix — с 11 декабря 2024

11 декабря Netflix начнёт показ всеми ожидаемого колумбийского телесериала «Сто лет одиночества» — экранизации культового романа колумбийского классика Габриеля Гарсиа Маркеса (1927—2014), ушедшего из жизни 10 лет назад.

Если вкратце, то сюжет романа и его экранизации крутится вокруг одного семейства. В городке Макондо семь поколений семьи Буэндиа идут навстречу любви, забвению и невозможности убежать как от прошлого, так и от судьбы.

Среди режиссёров теледрамы — Алекс Гарсия Лопес, постановщик «Аколита», «Ведьмака» и игрового «Ковбоя Бибопа». Экранизация знакового романа Габриеля Гарсиа Маркеса насчитывает 16 эпизодов, разделённых на две части. Не секрет, что Гарсиа Маркес всегда отказывался от киноадаптаций своего знаменитого романа 1967 года, полагая, что ни один фильм не сможет вместить повествование о семи поколениях семьи Буэндиа. После смерти писателя в 2014 году его сыновья дали согласие на экранизацию при двух условиях: сериал должен быть длинным, чтобы раскрыть все детали, а съёмки должны проходить в Колумбии и на испанском языке. Создатели телесериала «Сто лет одиночества» всё сделали по заветам автора: Макондо воссоздали в родной для писателя Колумбии, в актёрский состав вошли только латиноамериканские актёры.

«За красивым фасадом» / No Good Deed

Сатирическая комедия про «скелеты в шкафах»

Где / когда: Netflix — с 12 декабря 2024

Netflix в декабре в ударе, как и звезда ситкома «Друзья» Лиза Кудроу. Не успели мы насладиться фэнтези «Бандиты во времени», как стартует новый телепроект с её участием — сатирическая комедия «За красивым фасадом» от создательницы крутейшей чёрной комедии «Прощай навсегда» Лиз Фельдман. Напомним, что этот сериал пришлось срочно закрывать после 3-го сезона из-за начавшейся тяжёлой болезни комедийной телелегенды Америки Кристины Эпплгейт, которой диагностировали рассеянный склероз. И вот Лиз Фельдман придумала новый телепроект, куда пригласила Лизу Кудроу.

Сериал повествует о трёх семьях, борющихся за право купить один и тот же дом в Лос-Анджелесе за несколько десятков миллионов долларов — виллу в испанском стиле 1920-х годов, которая, как им кажется, решит все их проблемы. Но беда в том, что этот дом мечты в настоящее время уже одной паре принадлежит…

Пару играют Лиза Кудроу и Рэй Романо. В остальных ролях: Линда Карделлини (из «Прощай навсегда»), Люк Уилсон, Эбби Джейкобсон, Поппи Лю, О-Ти Фагбенле, Тейона Пэррис и Денис Лири.

Источник: кадр из сериала «За красивым фасадом» 2024г.







«Декстер: Первородный грех» / «Dexter: Original Sin»

Приквел того самого «Декстера»

Где/когда: Paramount+ / SHOWTIME– с 13 декабря 2024

В пятницу, 13-го, к нам явится молодой Декстер, а точнее — первый из двух спин-оффов «Декстера», выходящих в следующем году. «Первородный грех» — это приквел-сериал 1991 года, посвящённый 20-летней версии серийного убийцы Декстера Моргана, ныне стажёра полиции Майами, которого изначально играл Майкл С. Холл, а в новом сериале играет Патрик Гибсон. Однако, присутствие Майкла С. Холла мы, всё равно, почувствуем, точнее услышим — актёр озвучил рассказчика, то есть Декстера Моргана, который вспоминает свою молодость за кадром.

Кристиан Слэйтер играет отца Декстера, Гарри, а Молли Браун выступает в роли его младшей сестры, Дебры. Патрик Демпси, Рено Уилсон, Кристина Милиан, Алекс Шимизу и Джеймс Мартинес из оригинального сериала также появтся и в спин-оффе — некоторые из них играют молодые версии знакомых персонажей. Будет в «Первородном грехе» и специально приглашённая Сара Мишель Геллар. В общем, смотрим шоу о превращении молодого Декстера Моргана в жестокого охотника на маньяков.

«Страйк» / «Strike»

Экранизация детективов Джоан Роулинг

Где/когда: BBC One — с 16 декабря 2024

Как бы ни гнобили Джоан Роулинг, особенно за то, что она согласилась на телесериал про Гарри Поттера, но она остаётся самой продаваемой писательницей Англии наших дней, включая и цикл её детективных романов про Корморана Страйка, ветерана войны, который распутывает дела, оказавшиеся полиции не по зубам. Кстати, эти книги миссис Роулинг пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, но все знают, кто он такой. 16 декабря на телеканале BBC One стартует долгожданная экранизация шестой книги Роберта Гэлбрейта «Чернильно-чёрное сердце». Поклонники сериала «Страйк» с нетерпением ожидают возвращения Тома Бёрка и Холлидей Грейнджер на экраны в роли Страйка и Робин в новом сезоне вместе с известными британскими актёрами: Дэвидом Уэстхедом, Кристианом Маккэйем и Эммой Филдинг.

В новом сезоне нам предстоит увидеть расследование запутанного дела Эди Ледвелл, создательницы популярного мультфильма, которую преследует в интернете таинственная личность, известная как Аномия. Эта захватывающая история исследует тёмную сторону интернет-культуры и анонимных преследований.

Источник: BBC One







«Уложенные» / «Laid»

Чёрная романтическая комедия

Где/когда: Peacock — с 19 декабря 2024

Звезда оскароносного фильма «Всё везде и сразу» Стефани Сюй снялась в чёрной романтической комедии с явными признаками секс-сатиры «Уложенные». Героиня по имени Руби внезапно узнаёт, что её экс-любовники странным образом умирают один за другим. Она должна воспроизвести свой секс-таймлайн, чтобы справиться с прошлым и двигаться дальше. Её лучшая подруга Эй Джей (Зося Мамет из «Девочек») помогает учесть каждого парня, с которым Руби когда-либо развлекалась.

«Уложенные» это американский ремейк одноимённого австралийского шоу, который в Голливуде переиначили Нахнатчка Хан («Только что с корабля») и Салли Брэдфорд Маккенна («Сын Зорна»). В остальных ролях: Майкл Ангарано, Томми Мартинес, Финнеас О’Коннелл, Хлоя Файнмен и др.

«Игра в кальмара» / «Squid Game»

Продолжение телесериала-феномена

Где/когда: Netflix — с 26 декабря 2024

Главный свой новогодний подарочек Netflix приберёг на 26 декабря, когда миру явят новый второй сезон «Игры в кальмара». Герой Сон Ки-Хун [он же игрок 456] после феноменального выигрыша возвращается в состязание, снова ставя на кон свою жизнь, чтобы отомстить главным организаторам и спасти других участников. Логичный вопрос — как он решился снова вписаться в этот ужас, и почему загадочные распорядители игр взяли его, опытного игрока, обратно. Впрочем, судя по всему, они придумали новые жуткие испытания. Меметичная кукла на месте, а вот остальные игры мы ещё не видели. Зато известно, что в следующем году нас ждёт третий сезон кровавых игр, который и станет последним.

«Урок»

Молодёжная драма с Юрой Борисовым

Где/когда: OkkO — декабрь 2024

Пока Юра Борисов заслуженно купается в лучах голливудской славы и прессы за «Анору», его российские фанаты ждут «Урок». У сериала пока нет точной даты, но, по слухам, мы его увидим в декабре в онлайн-кинотеатре OkkO.

Когда-то успешный рэпер, а ныне потерявший всё и проведший год в рехабе Антон, возвращается в родную Пермь к брату, который работает завучем в школе (лысый Даниил Воробьёв), и по его протекции сам становится учителем музыки. Премьера сериала с божественным дуэтом Борисов — Воробьёв состоялась в сентябре на кинофестивале онлайн-платформ «Новый сезон» на Красной Поляне в Сочи, и тогда кинокритики вибрировали от положительных впечатленийю Режиссёр проекта Сергей Филатов, по их версии, достаточно ловко играет с жанрами, сочетая в первых эпизодах тягучую драму про бывшего наркозависимого с трагикомедией про тяжёлые будни подростков.

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»