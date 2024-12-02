В работе Telegram произошел массовый сбой

В работе мессенджера Telegram вечером 2 декабря произошел массовый сбой. Информацию о проблемах с десктопной версией и приложением подтверждает сервис Downdetector.

«Не открывается приложение», «не загружается сайт», «не приходят сообщения», «сбой телеграм», — пишут российские пользователи начиная примерно с 18:15. К 18:42 количество подобных сообщений превысило 1800.

Помимо этого, у части пользователей премиума «не грузится видео и реакции». География сбоев включает в себя Санкт-Петербург и Ленобласть, Нижегородскую область, Москву и другие регионы.