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Власть Валентина Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине в 2025 году

Валентина Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине в 2025 году

3 020
20 комментариев

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила начало проведения мирных переговоров с Украиной в 2025 году. Об это она заявила в интервью сайту «Аргументы и факты» 2 декабря.

В своем заявлении спикер Совфеда оценила шансы на проведение соответствующих переговоров в предстоящем году выше, чем отказ от таких попыток. Но при этом подчеркнула, что это ее личный прогноз.

Матвиенко также добавила, что новоизбранный президент США Дональд Трамп меньше комментирует данный вопрос, но не оставляет его.

Ранее «Фонтанка» писала, что выдвинутый Трампом на роль спецпосланника по Украине генерал Кит Келлог предложил ослабить санкции против РФ в обмен на перемирие с Киевом. Условие остановки конфликта без возвращения всех территорий также озвучивал президент Украины Владимир Зеленский.

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Валентина Матвиенко Украинский конфликт
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Комментарии
20
Отец Родной
3 часа
А что, Матвиенко уже всех денацифицировала? А старший в курсе ее побед?
Митя Антонов
1 час
Пошла подготовка общественного мнения? Где-то прочитал такое мнение: "Если не удалось достигнуть желаемого, то можно выдать достигнутое за желаемое". Впрочем, лучше так, нежели никак.
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