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Происшествия Власть В Тбилиси задержаны более 220 человек, помощь потребовалась 113 правоохранителям

В Тбилиси задержаны более 220 человек, помощь потребовалась 113 правоохранителям

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12 комментариев

В ходе акций протеста в Тбилиси ночью 2 декабря задержаны 224 человека. Трое арестованы по обвинению в нападении на полицейских и поджоге городского имущества. Среди задержанных — один из оппозиционных лидеров Зураб Джапаридзе, председатель партии «Гирчи — больше свободы».

Как пишет Ambebi.GE, Зураб Джапаридзе был остановлен правоохранителями на проспекте Чавчавадзе, куда участники митинга переместились с проспекта Руставели. Протестующие перекрыли дорогу баррикадами, в результате чего задержанию подверглось еще несколько человек.

К утру на проспекте Чавчавадзе остались стражи порядка и несколько участников митинга, движение транспорта восстановлено. Спецназ продолжает разбирать возведенные баррикады, оставшихся протестующих через громкоговорители призывают разойтись, передает Sputnik Грузия.

По последним данным МВД Грузии, минувшей ночью в результате протестов в районе здания парламента на проспекте Руставели пострадал 21 сотрудник ведомства. Всего медицинская помощь потребовалась 113 правоохранителям, четверо из них до сих пор находятся в больницах. Само здание также понесло ущерб.

Накануне в ходе протестов в Тбилиси полиция «тушила» протестующих водой, те отвечали из «пулемета».

27 ноября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что вступление в ЕС разрушит экономику страны, к подобному шагу стране нужно подготовиться. 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. После этого начались протесты.

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Грузия Тбилиси Беспорядки в Тбилиси Протесты в Тбилиси
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Комментарии
15
Cashmare
18 минут
беглова на них нет. этот мужественный непотопляемый человек враз бы всё прекратил, введя ковидные ограничения, и запустив по улицам беглунов, велосипедов, и трупоносцев
Klaustrofobik
32 минуты
Sputnik Грузия симоньяновская помойка.
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