В Тбилиси задержаны более 220 человек, помощь потребовалась 113 правоохранителям

В ходе акций протеста в Тбилиси ночью 2 декабря задержаны 224 человека. Трое арестованы по обвинению в нападении на полицейских и поджоге городского имущества. Среди задержанных — один из оппозиционных лидеров Зураб Джапаридзе, председатель партии «Гирчи — больше свободы».

Как пишет Ambebi.GE , Зураб Джапаридзе был остановлен правоохранителями на проспекте Чавчавадзе, куда участники митинга переместились с проспекта Руставели. Протестующие перекрыли дорогу баррикадами, в результате чего задержанию подверглось еще несколько человек.

К утру на проспекте Чавчавадзе остались стражи порядка и несколько участников митинга, движение транспорта восстановлено. Спецназ продолжает разбирать возведенные баррикады, оставшихся протестующих через громкоговорители призывают разойтись, передает Sputnik Грузия .

По последним данным МВД Грузии, минувшей ночью в результате протестов в районе здания парламента на проспекте Руставели пострадал 21 сотрудник ведомства. Всего медицинская помощь потребовалась 113 правоохранителям, четверо из них до сих пор находятся в больницах. Само здание также понесло ущерб.