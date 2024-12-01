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Город «И до этого всё напоминало танцы с бубнами». Как не оказаться без денег за границей: UnionPay уже не поможет

«И до этого всё напоминало танцы с бубнами». Как не оказаться без денег за границей: UnionPay уже не поможет

Остался еще Россельхозбанк, но что будет дальше — неизвестно

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5 комментариев
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Большинство азиатских стран, которые считаются дружественными к России, присоединились к новому раунду антироссийских санкций. И отказались принимать карты Газпромбанка. Не российский «Мир», конечно, а китайский UnionPay.

Карты UnionPay от «Газпромбанка» перестали работать в Турции, ОАЭ, Индии, Египте, Тунисе, Вьетнаме, а также в постсоветском Узбекистане и Казахстане. Но очевидно, список стран намного больше, просто не отовсюду еще пришли такие новости. Подробности — в материале MSK1.RU.

Ищите мелкие банки

— Как часто бывает, крупные банки реагируют на санкции быстрее, чем мелкие. Они уже прекратили обслуживание карт, а более мелкие еще могут предоставить доступ к наличным средствам через карты UnionPay, — говорит в беседе с MSK1.RU инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Так что тем, кто находится сейчас за границей, я бы рекомендовала снимать наличные в местечковых, неизвестных банках, которые еще принимают карты UnionPay.

Газпромбанк, напомним, был предпоследним крупным банком России, против которого не были введены санкции (пока остается свободным от санкций Россельхозбанк). Газпромбанк почти 3 года берегли от ограничений, поскольку он играет ключевую роль на энергетических рынках, пишет Bloomberg.

Ранее администрация Джо Байдена решила не вводить санкции против банка, который европейские и азиатские страны используют для оплаты газа. Антибанковские санкции повышают риск прекращения поставок российского природного газа в несколько стран Центральной Европы, а также в Турцию.

Впрочем, владельцев карт Газпромбанка, похоже, эта геополитика волнует мало. Зато теперь волнуются клиенты Россельхозбанка, который также активно эмитировал карты UnionPay (причем для клиента это было абсолютно бесплатно). Российский аграрный экспорт не подпадает под санкции (в отличие от газа), но это не гарантия, что завтра США или Великобритания не захотят ввести ограничения и против Россельхозбанка.

Что делать владельцам карт UnionPay?

Старший аналитик АО «Свой Банк» Алексей Гусев напоминает, что и до введения санкций против Газпромбанка карты UnionPay, выпущенные в российских банках, считались не самым надежным решением.

— Известно о многочисленных случаях неудачных попыток провести оплату или снять деньги в разных странах. Локальные банковские системы, терминалы и банкоматы зачастую просто не поддерживают данные карты. В итоге вся ситуация с их применением напоминала «танцы с бубнами» и сохраняла риски для пользователя, который всё равно на всякий случай брал с собой в поездку наличную валюту, — говорит Гусев.

Эксперт советует оформлять карты в банках соседних государств. Все-таки карты международных систем Visa и Mastercard обеспечивают самые широкие возможности для расчетов и снятия наличных в различных странах. Хотя несколько раз подводили россиян и банки из стран Центральной Азии. Так, в августе все крупнейшие банки Киргизии дружно объявили о приостановке корреспондентских переводов в российские банки, после этого у россиян начались проблемы с киргизскими картами.

— Самое правильное — всегда в поездках брать наличные деньги с собой. Но нужно смотреть, чтобы доллары были выпущены не ранее 2000 года, так как во многих странах старые купюры долларов уже не принимают, — советует Юлия Кузнецова. — Но нужно еще помнить, что из России нельзя вывезти более $ 10 тысяч на человека без декларирования.

— Альтернативой использованию банковских карт может быть использование сервисов денежных переводов, — говорит MSK.RU финансовый советник Анна Веденеева. — Такие сервисы, как Western Union или MoneyGram, могут быть полезными для перевода денег в другие страны.

Рассмотрите возможность использования онлайн-платежей и сервисов, таких как PayPal или Google Pay. Это может быть удобным способом оплаты в некоторых странах. Ну а если вы планируете длительное пребывание в стране, рассмотрите возможность открытия местной карты, — говорит Веденеева. — Ну и, конечно, если вы планируете поездку за рубеж, заранее подготовьтесь и изучите альтернативные способы оплаты. Это поможет избежать неожиданных трудностей.

А вы как расплачиваетесь за границей?

Беру наличные
До этого была карта «Газпрома» и киргизская карта, но они подводили
Не езжу за границу, и эти проблемы не волнуют
Свой вариант (напишу в комментариях)

ПО ТЕМЕ
UnionPay Газпромбанк Заграничные туры Валюта Санкции против России
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Комментарии
5
Гость
27 минут
За Величие надо платить, дорогие россияне..
Гость
18 минут
Дома надо отдыхать, на даче, курорты в рф отличные, сервис лучше чем в Европе, а цены в десять раз ниже. .... это я о чем... что то меня на бред потянуло
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