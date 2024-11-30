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Общество Боевые действия Бои в Алеппо: армия Сирии потеряла десятки военных и признала продвижение террористов

Бои в Алеппо: армия Сирии потеряла десятки военных и признала продвижение террористов

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36 комментариев

Сирийская армия в ходе боев с террористическими группировками потеряла в Алеппо и Идлибе десятки военных, сообщает 30 ноября РИА Новости со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

Армия Сирии передислоцировалась и начала подготовку к ответному наступлению. ВС республики прокомментировали, что со стороны северной границы наступает «большой поток террористов», а их обеспечение техникой и оружием усилилось. Также военные признали, что боевики продвинулись в ряде районов Алеппо, однако не могут закрепиться на занятых территориях.

Сирийская армия заявила, что продолжает наносить удары по противнику и ожидает подкрепления.

В Сирии произошло сильнейшее обострение конфликта за последние 4 года. Двумя днями ранее террористы «Джебхат ан-Нусра»* попытались перекрыть автотрассу Дамаск — Алеппо.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Комментарии
36
Zet
1 час
А где Асад? Ау...
266597097
1 час
Алеппо!? Мы ж там всех уже когда-то победили? Этак придется и Бахмут опять брать?.
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