Трамп спародировал ужин Байдена на День благодарения

Новоизбранный президент США Дональд Трамп спародировал ужин действующего президента Джо Байдена на День благодарения. Комедийное видео он запостил в своей соцсети Truth Social.

В ролике с помощью ИИ воссоздан праздничный ужин демократов на День благодарения.

На нем Джо Байден произносит речь перед сидящими за столом Камалой Харрис, ее мужем, Нэнси Пелоси и другими своими соратниками, а затем разрезает индейку. Но вдруг из индейки волшебным образом выпрыгивает Трамп и начинает танцевать перед удивленными гостями.

Сам Трамп отпраздновал День благодарения в компании с Илоном Маском и Сильвестром Сталлоне.

Ранее Байден и Трамп подписали меморандум о начале переходного периода по передаче власти, сообщил штаб Трампа.