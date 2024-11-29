Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

5 м/c,

ю-з.

 767мм 84%
Подробнее
1 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
«Бесогон»: «Удар по Манхеттену»
Копим на будущее
Беспилотником по борщевику
10 фактов о мостах
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Трамп спародировал ужин Байдена на День благодарения

Трамп спародировал ужин Байдена на День благодарения

1 411
1 комментарий

Новоизбранный президент США Дональд Трамп спародировал ужин действующего президента Джо Байдена на День благодарения. Комедийное видео он запостил в своей соцсети Truth Social.

В ролике с помощью ИИ воссоздан праздничный ужин демократов на День благодарения.

На нем Джо Байден произносит речь перед сидящими за столом Камалой Харрис, ее мужем, Нэнси Пелоси и другими своими соратниками, а затем разрезает индейку. Но вдруг из индейки волшебным образом выпрыгивает Трамп и начинает танцевать перед удивленными гостями.

Сам Трамп отпраздновал День благодарения в компании с Илоном Маском и Сильвестром Сталлоне.

Ранее Байден и Трамп подписали меморандум о начале переходного периода по передаче власти, сообщил штаб Трампа.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
День благодарения Дональд Трамп Джо Байден
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Сила в Правде!!
1 час
живут же люди...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Новости компаний
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
Новости компаний
«Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную медтехнику на выставке «Здравоохранение–2024»
29 ноября, 15:28
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА
29 ноября, 15:58
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
«Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную медтехнику на выставке «Здравоохранение–2024»
29 ноября, 15:28