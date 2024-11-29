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Общество Минобороны хочет взыскать 4,6 млрд рублей неустойки с красноярского производителя спутников

Минобороны хочет взыскать 4,6 млрд рублей неустойки с красноярского производителя спутников

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13 комментариев

Министерство обороны РФ подало иск к производителю космических аппаратов, красноярскому АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» (ИСС). С ведущего предприятия госкорпорации «Роскосмос» военное ведомство просит взыскать более 4,6 млрд рублей неустойки по контракту от 1 сентября 2014 года, пишет 29 ноября РИА Новости, ознакомившееся с материалами суда.

Иск принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 17 января. Предмет контракта в материалах не раскрывается.

Агентство отмечает, что суд по поводу исполнения данного контракта уже не первый. В 2022 году Минобороны подавало иск к предприятию на 2,4 млрд рублей. Суд объединил иск с другим спором по этому же договору и рассмотрел дело в закрытом режиме.

ИСС — ведущее предприятие госкорпорации Роскосмос. Производит космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. В частности, предприятие производит спутники для российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, которую используют в высокоточном оружии и беспилотной авиации.

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Комментарии
13
Фокусник Данилин
1 час
А денежки то тю-тю.. все на голубей потратил…
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Что, не работают при цене в пять раз больше мировых? Понимаю, бывает. ))
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