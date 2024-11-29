«Ты на кого, мразь, напал? Я участник СВО». Камера сняла, как житель Муринской дороги получил битой по голове

Источник: «Фонтанка.ру»

Кадры избиения жителя Муринской дороги в Красногвардейском районе Петербурга оказались в распоряжении «Фонтанки» 29 ноября. На видео сосед сперва ударил пострадавшего битой по голове, а затем подключил кулаки. Конфликт разгорелся из-за шума, который помешал нападавшему отдыхать.

Во время избиения нападавший озвучил, что он был на СВО. «Ты на кого, мразь, напал? Я участник СВО!» — обратился он к поверженному оппоненту. Действительно ли он был «за ленточкой» — неизвестно. Установлено лишь то, что 30-летний житель дома на Муринской дороге ранее привлекался к уголовной ответственности за наркотики.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Потерпевший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями головы.