Готовимся к многочасовому шторму. Ученые предупредили о мощной магнитной буре — сколько она продлится

Рассказываем, сколько продлится мощная магнитная буря, которая накроет Москву Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU







Ученые предупредили москвичей о приближении мощной магнитной бури, которая накроет столицу. По информации экспертов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 25 ноября 2024 года на Солнце произошла вспышка класса М, которая может повлечь за собой продолжительный геомагнитный шторм.

Магнитные бури — резкие возмущения геомагнитного поля Земли, которые длятся от нескольких часов до нескольких суток. Их провоцирует повышенная солнечная активность. При вспышке на Солнце выбрасывается поток заряженных частиц — плазма, скорость передвижения которой примерно 400 км/сек. Этот поток достигает магнитного поля Земли, которое оберегает всё живое от столь высокой солнечной активности. Однако сильные столкновения материй могут вызвать магнитные бури. Ученые оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале. Штормы до пяти баллов являются незначительными. Более сильные изменения же классифицируют по шкале от G1 до G5.

Согласно прогнозам ученых, магнитная буря начнет набирать силу 28 ноября и продолжится на следующий день. В ночь на 29 ноября ожидаются возмущения уровня G1, но после 06:00 показатели вырастут до уровня G2, что соответствует магнитной буре средней силы. После недолгого затишья днем буря продолжится после 18:00.

Прогноз магнитных бурь Источник: xras.ru







Источник: my-calend.ru







Что делать при магнитных бурях

У метеозависимых людей в дни магнитных бурь могут наблюдаться изменения в работе сердца и колебания артериального давления. Это проявляется как слабость, головокружение и дискомфорт при дыхании. Неприятные симптомы зачастую ощущаются и на следующий день после геоударов.

Тем, кто чувствует на себе погодные и климатические изменения, врачи советуют пить больше воды и воздержаться от употребления соленых продуктов, так как соль вызывает повышение артериального давления.

Стоит следить за питанием: употреблять в пищу больше овощей и фруктов, рыбы, зелени и орехов. А вот от острой, жареной и жирной пищи лучше отказаться. Лучше заменить черный чай на зеленый или травяной. В стоп-листе во время магнитной бури — спиртное, сигареты и энергетические напитки, в том числе кофе и крепкий чай.

Также рекомендуется ограничить влияние стресса на организм, чтобы не усугублять головную боль.