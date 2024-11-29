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Образ жизни Готовимся к многочасовому шторму. Ученые предупредили о мощной магнитной буре — сколько она продлится

Готовимся к многочасовому шторму. Ученые предупредили о мощной магнитной буре — сколько она продлится

Впервые за ноябрь на Солнце произошла вспышка класса М

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5 комментариев

Рассказываем, сколько продлится мощная магнитная буря, которая накроет Москву

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Ученые предупредили москвичей о приближении мощной магнитной бури, которая накроет столицу. По информации экспертов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 25 ноября 2024 года на Солнце произошла вспышка класса М, которая может повлечь за собой продолжительный геомагнитный шторм.

Магнитные бури — резкие возмущения геомагнитного поля Земли, которые длятся от нескольких часов до нескольких суток. Их провоцирует повышенная солнечная активность. При вспышке на Солнце выбрасывается поток заряженных частиц — плазма, скорость передвижения которой примерно 400 км/сек. Этот поток достигает магнитного поля Земли, которое оберегает всё живое от столь высокой солнечной активности. Однако сильные столкновения материй могут вызвать магнитные бури.

Ученые оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале. Штормы до пяти баллов являются незначительными. Более сильные изменения же классифицируют по шкале от G1 до G5.

Согласно прогнозам ученых, магнитная буря начнет набирать силу 28 ноября и продолжится на следующий день. В ночь на 29 ноября ожидаются возмущения уровня G1, но после 06:00 показатели вырастут до уровня G2, что соответствует магнитной буре средней силы. После недолгого затишья днем буря продолжится после 18:00.

Прогноз магнитных бурь

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Что делать при магнитных бурях

У метеозависимых людей в дни магнитных бурь могут наблюдаться изменения в работе сердца и колебания артериального давления. Это проявляется как слабость, головокружение и дискомфорт при дыхании. Неприятные симптомы зачастую ощущаются и на следующий день после геоударов.

Тем, кто чувствует на себе погодные и климатические изменения, врачи советуют пить больше воды и воздержаться от употребления соленых продуктов, так как соль вызывает повышение артериального давления.

Стоит следить за питанием: употреблять в пищу больше овощей и фруктов, рыбы, зелени и орехов. А вот от острой, жареной и жирной пищи лучше отказаться. Лучше заменить черный чай на зеленый или травяной. В стоп-листе во время магнитной бури — спиртное, сигареты и энергетические напитки, в том числе кофе и крепкий чай.

Также рекомендуется ограничить влияние стресса на организм, чтобы не усугублять головную боль.

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Комментарии
5
Cashmare
2 часа
только в москве? это какая-то специально обученная магнитная буря?
iigaza
1 час
И лечусь "Столичною" лично я, Чтобы мне с ума не стронуться, Истопник сказал, что "Столичная" - Очень хороша от стронция. (с)Ал.Галич
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