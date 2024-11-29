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Авто Бизнес «Ъ»: Haval планирует выпускать в России гибрид

«Ъ»: Haval планирует выпускать в России гибрид

865
5 комментариев

Китайский концерн Haval собирается начать выпуск новой модели гибридного автомобиля на заводе в Тульской области. Как пишет 29 ноября «Коммерсантъ», это следует из декларации на серийный выпуск, полученной ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

По данным издания, речь может идти о кроссовере Haval H-Dog. Сейчас в линейке Haval в России гибридов нет.

В самой компании производственные планы журналисту не прокомментировали.

Решение «Хавейла» наладить в России выпуск гибридов может быть вызвано намерением занять лидирующие позиции в этом небольшом, но перспективном сегменте рынка, к тому же государство обещало поддержку такого производства, отмечают эксперты.

С января по октябрь этого года продажи новых гибридов в России выросли до 31,7 тысячи штук — в шесть раз. Спрос на электромобили вдвое меньше — их было куплено 15,3 тысячи штук.

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Комментарии
5
Гость
32 минуты
Я наверное пропустил: так чем дело кончилось насчет расчета мощности гибрида и налога на такую машину? в прошлой серии было заявлено что квт (или л.с.) надо складывать, с чем все рьяно не согласились!
chip1
24 минуты
нам власти рубль обвалили на 20%, какой тут хавал!)
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