Опять хурма вяжет? Вы просто не умеете ее выбирать! Объясняем, как надо, — в одной картинке

А вы можете на глаз определить, будет эта хурма вязать или нет? Сейчас расскажем, как это сделать Источник: Наталья Бурухина / NN.RU







Ближе к концу года нас терзают два важных вопроса: что будет с курсом рубля и как правильно выбрать хурму, чтобы не вязала. И выборы хурмы на этом фоне выглядят предприятием более стабильным, чем прогнозирование судьбы нацвалюты. Если вы уже давно продали все свои доллары и сейчас сидите в рублях, самым верным решением будет закупиться хурмой. А мы расскажем, как понять, будет она вязать или нет.

Почему хурма вяжет

За фирменный вяжущий эффект хурмы отвечают танины — природные дубильные вещества, которые кроме хурмы водятся в винограде, кожице и листьях разных фруктов. В зависимости от количества танинов и определяется вязкость того или иного фрукта или ягоды. И в хурме разных сортов это количество отличается.

Как понять, что хурма вяжет

Вяжущие сорта хурмы отличаются конической формой. А съедобными они становятся только тогда, когда полностью созревают. Правда, своего вяжущего эффекта они лишаются в тот момент, когда мякоть становится не то чтобы мягкой, а совсем желеобразной. Из-за этого найти в магазинах созревшую хурму вяжущего сорта практически невозможно — она становится нетранспортабельной, да и на прилавке едва ли не течет.

Чтобы найти невяжущие сорта хурмы, обращайте внимание на круглые или слегка приплюснутые ягоды. При созревании хурма таких сортов обычно остается плотной и хрустящей, а ягоды становятся сладкими сразу после того, как приобретут сортовую окраску. Лежать и дозревать им нет никакой нужды.

Есть также сорта с переменной терпкостью. Это хурма «зенджи-мару» (известная как «шоколадница»), «хиакуме» (ее еще называют «корольком») и «триумф» (тот самый, что обычно именуют «шароном»). В этой группе объединены ягоды, вкус и цвет которых напрямую зависит от опыления. Но есть один любопытный нюанс. Например, тот же «королек» развивается только из опыленных мужских цветков. Исключительно в этом случае «королек» вырастет сладким, без вяжущего эффекта, а его мякоть будет коричневого цвета. Если опыления не было, то это получится хурма хурмой.

Как выбрать хурму

Чтобы не промахнуться с выбором хурмы, придерживайтесь следующих правил:

Присмотритесь к круглым или приплюснутым фруктам. Самыми сладкими считаются представители семейства корольковых (например, сорт «хиакуме»). Однако сладость зависит не только от сорта, но и от вызревания. Оцените цвет. Спелый плод должен быть насыщенного красно-оранжевого цвета. Если перед вами хурма светло-оранжевого окраса, то, скорее всего, она невызревшая. Если видите на кожице хурмы тонкие сухие полосочки, расположенные кругообразно, — это примета зрелости плода. При этом поверхность хурмы должна быть блестящей и гладкой. Трещины — признак гниения. Потрогайте хурму. Очень твердые плоды, скорее всего, недозрелые, а слишком мягкие, растекающиеся в руках, — переспевшие, хотя и очень сладкие. Идеально, когда при надавливании вы чувствуете, как слегка сдавливаете хурму. Посмотрите на листья. Найти вызревшие плоды помогут околоплодные листочки хурмы. Они должны быть высохшими. Если приподнять листочки, то вы увидите под ними коричневый оттенок.

Выбрать качественную и невяжущую хурму, оказывается, не так сложно Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы







Как сделать так, чтобы хурма дозрела в домашних условиях

Если вы выбрали хурму по всем правилам, а она всё равно вяжет, можно отправить ее в холодильник (а то и в морозилку на день-полтора) — дозревать. Она станет мягче, слаще, а вязкость пропадет.

— Хранить хурму лучше при температуре около 0 °С и при высокой влажности воздуха — так она сохранит свои свойства до двух-трех месяцев, — советует диетолог Инна Зорина. — Очень важно бережное обращение. Спелые плоды очень мягкие, и их легко повредить. Ягоды с трещинами или пятнами лучше не хранить, а съедать сразу.