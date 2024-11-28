Австралия приняла закон о запрете соцсетей для подростков младше 16 лет. Для YouTube сделали исключение

Документ предусматривает для площадок штрафы до 50 миллионов австралийских долларов (32 миллиона долларов США). Наказание для детей, которые смогут обойти запрет, не предусмотрено.

После вступления закона в силу (это произойдет через год), TikTok, Snapchat, Reddit, X и другие платформы должны будут препятствовать созданию аккаунтов детьми младше 16 лет. Владельцы ресурсов должны сами решить, как это реализовать. Каким образом будет определяться возраст пользователей, планируется разъяснить во время тестового периода в середине 2025 года. Платформам законодательно запрещено просить в качестве подтверждения возраста документы, удостоверяющие личность.