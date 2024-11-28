Австралия приняла закон о запрете соцсетей для подростков младше 16 лет. Для YouTube сделали исключение

Сенат Австралии (верхняя палата парламента) официально одобрил законопроект, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Об этом 28 ноября сообщает The Guardian. За запрет проголосовали 34 сенатора, против — 19.
Документ предусматривает для площадок штрафы до 50 миллионов австралийских долларов (32 миллиона долларов США). Наказание для детей, которые смогут обойти запрет, не предусмотрено.
После вступления закона в силу (это произойдет через год), TikTok, Snapchat, Reddit, X и другие платформы должны будут препятствовать созданию аккаунтов детьми младше 16 лет. Владельцы ресурсов должны сами решить, как это реализовать. Каким образом будет определяться возраст пользователей, планируется разъяснить во время тестового периода в середине 2025 года. Платформам законодательно запрещено просить в качестве подтверждения возраста документы, удостоверяющие личность.
Запрет не коснется YouTube из-за его «важной» образовательной цели, отметила министр связи Австралии Мишель Роуленд.
Решение властей поддержали многие родительские организации, но раскритиковали корпорации Google и Shapchat. В компании Digital Industry Group Inc., защищающей интересы соцсетей в Австралии, заявили, что закон был принят в спешке. Критики инициативы опасаются, что под угрозой окажутся персональные данные тех, кто должен будет доказать, что им больше 16 лет, а введенное ограничение может привести к опасной изоляции детей.
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