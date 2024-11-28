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Город Загруженному перекрестку Свердловской набережной и Пискаревского добавят пробок до февраля

Загруженному перекрестку Свердловской набережной и Пискаревского добавят пробок до февраля

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1 комментарий

Последний день осени добавит новых ограничений движения в трех районах Петербурга: Калининском, Курортном и Пушкинском. Первый ждут самые долгие изменения — почти до весны.

До 21 февраля 2025 года будет ограничено движение транспорта на перекрестке Свердловской набережной и Пискаревского проспекта, сообщает 28 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Водителей потеснят работы по реконструкции водопровода.

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В Сестрорецке для реконструкции канализационной сети до 11 декабря закроют проезд по Полевой улице от Зарубинского проезда до Зарубинского переулка. Объехать участок можно будет по Зарубинскому переулку, Лиственной улице, Дубковскому переулку, Полевой, Огородной и Пляжной улицам, улице Михаила Зощенко, Дубковскому шоссе, Зарубинскому проезду, Никитинской и Парковой улицам, Кустарному переулку и Ермоловскому проспекту.

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А в Шушарах с 30 ноября по 16 декабря ограничат движение по улице Ленина от Автозаводской улицы до 3-го Бадаевского проезда. Там будут строить инженерные сети.

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Петербург Ограничения движения транспорта Перекрытия движения
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Комментарии
1
Ганс-Дитрих Геншер
45 минут
Правильно, а то давно на перекрестке Свердловской набережной и Пискаревского ничего не реконструировали. И асфальт там ровный-ровный такой.
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