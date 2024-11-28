Вся Европа в пленке. Колонну с названиями стран в Парке Дружбы замотали в черное после скандала с Косово

В Парке Дружбы во Фрунзенском районе Петербурга обмотали чёрной плёнкой колонну с названиями европейских стран, где местные жители нашли не признанное Россией Косово (часть Сербии) и ошибочное название Андорры — обратила внимание «Фонтанка» вечером 28 ноября. Точно так же обмотаны колонны с названиями других частей света: например, Азии, Австралии и Латинской Америки.

Колонна, названия стран на которой привлекли особое внимание, теперь закрыта Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Стенд «Европа» в Парке Дружбы 27 ноября Источник: Екатерина Голубева

Парк разделен на тематические зоны, посвященные континентам и странам мира. В нем можно найти стенды с картами и необычными фактами о частях света, фигуры экзотических животных, современные детские площадки и зоны отдыха.

Информационный стенд с картой Европы корреспондент «Фонтанки» застала прикрытым скамейкой, изучить его, как и актуальный вид колонны с названиями стран, пока не удалось. Стенды с картами других частей света и необычными фактами о них уже установлены и открыты. Например, про Азию можно узнать, что это крупнейшая по численности населения часть света, которая по площади превосходит площадь Луны. А про Австралию – что это единственный континент, на котором нет вулканов.

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Работы по благоустройству пространства еще продолжаются, пока не приняты и не оплачены полностью. Тем не менее парк открыт для местных жителей, детские площадки уже установлены и пользуются повышенным вниманием. К некоторым лазалкам и качелям выстраиваются очереди.

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

Парк Дружбы находится рядом со станцией метро «Международная», на улице Турку, между Будапештской и Бухарестской. Цена контракта на его благоустройство составила 462,9 млн рублей. Подрядчика штрафовали за просрочку исполнения работ.

Ранее ошибку с названиями стран Европы в Парке Дружбы прокомментировал глава Фрунзенского района Константин Серов.