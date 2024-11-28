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Город Вся Европа в пленке. Колонну с названиями стран в Парке Дружбы замотали в черное после скандала с Косово

Вся Европа в пленке. Колонну с названиями стран в Парке Дружбы замотали в черное после скандала с Косово

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19 комментариев

В Парке Дружбы во Фрунзенском районе Петербурга обмотали чёрной плёнкой колонну с названиями европейских стран, где местные жители нашли не признанное Россией Косово (часть Сербии) и ошибочное название Андорры — обратила внимание «Фонтанка» вечером 28 ноября. Точно так же обмотаны колонны с названиями других частей света: например, Азии, Австралии и Латинской Америки.

Колонна, названия стран на которой привлекли особое внимание, теперь закрыта

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Стенд «Европа» в Парке Дружбы 27 ноября

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Парк разделен на тематические зоны, посвященные континентам и странам мира. В нем можно найти стенды с картами и необычными фактами о частях света, фигуры экзотических животных, современные детские площадки и зоны отдыха.

Информационный стенд с картой Европы корреспондент «Фонтанки» застала прикрытым скамейкой, изучить его, как и актуальный вид колонны с названиями стран, пока не удалось. Стенды с картами других частей света и необычными фактами о них уже установлены и открыты. Например, про Азию можно узнать, что это крупнейшая по численности населения часть света, которая по площади превосходит площадь Луны. А про Австралию – что это единственный континент, на котором нет вулканов.

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Работы по благоустройству пространства еще продолжаются, пока не приняты и не оплачены полностью. Тем не менее парк открыт для местных жителей, детские площадки уже установлены и пользуются повышенным вниманием. К некоторым лазалкам и качелям выстраиваются очереди.

Источник:

Парк Дружбы находится рядом со станцией метро «Международная», на улице Турку, между Будапештской и Бухарестской. Цена контракта на его благоустройство составила 462,9 млн рублей. Подрядчика штрафовали за просрочку исполнения работ.

Ранее ошибку с названиями стран Европы в Парке Дружбы прокомментировал глава Фрунзенского района Константин Серов.

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Комментарии
19
crazyspb
1 час
"Стенд Европа" - прямо очень актуально в нынешней ситуации. Сюрреализм какой то. Но районная администрация(которая там совсем неподалеку) видимо уже не знала на чем под конец года пилить, и вот, нашла. Но и как при всех своих начинаниях жидко разочаровала общественность.
Danik
51 минута
"Цена контракта на его благоустройство составила 462,9 млн рублей." Все лето там ковырялось полтора землекопа. Что там на полмиллиарда рублей сделано? Газоны к декабрю положили и дорожеи плиточкой? Деньги отмывают по всему району. Сад такой, парк сякой. Дык и до этого было неплохо!
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