В Петербурге подготовили проект планировки для 7-километрового участка ШМСД с мостом

Комитет по градостроительству и архитектуре вносит изменения в проект планировки территории для участка Широтной магистрали от Витебской развязки до Союзного проспекта. В него входит и разводной мост через Неву.

Проект актуализации оригинального документа, подготовленного еще в 2019 году на старте обсуждения проекта, опубликован 28 ноября. Протяженность участка составляет 6,95 км, пропускная способность — 11 845 единиц в час, а интенсивность движения — от 28 585 до 40 740 единиц в сутки.

Напомним, концессионное соглашение по строительству II–IV этапов Широтной магистрали скоростного движения губернатор Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин подписали 20 ноября. Стоимость строительства составит порядка 240 млрд рублей, которые распределят между собой концессионер ШМСС, городской и федеральный бюджеты. Этапы начнут строить одновременно, но так как левобережные проще в исполнении, они закончатся раньше, чем правобережные и мост через Неву. Запуск запланирован на 2029–2031 годы.