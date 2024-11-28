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Город В Петербурге подготовили проект планировки для 7-километрового участка ШМСД с мостом

В Петербурге подготовили проект планировки для 7-километрового участка ШМСД с мостом

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1 комментарий

Комитет по градостроительству и архитектуре вносит изменения в проект планировки территории для участка Широтной магистрали от Витебской развязки до Союзного проспекта. В него входит и разводной мост через Неву.

Проект актуализации оригинального документа, подготовленного еще в 2019 году на старте обсуждения проекта, опубликован 28 ноября. Протяженность участка составляет 6,95 км, пропускная способность — 11 845 единиц в час, а интенсивность движения — от 28 585 до 40 740 единиц в сутки.

Напомним, концессионное соглашение по строительству II–IV этапов Широтной магистрали скоростного движения губернатор Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин подписали 20 ноября. Стоимость строительства составит порядка 240 млрд рублей, которые распределят между собой концессионер ШМСС, городской и федеральный бюджеты. Этапы начнут строить одновременно, но так как левобережные проще в исполнении, они закончатся раньше, чем правобережные и мост через Неву. Запуск запланирован на 2029–2031 годы.

Магистраль будет платной. Конкретная стоимость строительства неизвестна, предварительно на 2029 год наметили вилку от 23,5 до 112,8 рубля за километр в зависимости от категории транспортного средства.

По условиям соглашения город должен будет со своей стороны обеспечивать концессионеру минимальный гарантированный доход для покрытия его инвестиционных и эксплуатационных расходов. В свою очередь партнер будет возвращать концеденту часть собранной сверх этого предела выручки. По финансовой модели, эти расходы города могут составить порядка 70 млрд рублей, а в последующие годы он получит более 400 млрд.

Общая протяженность ШМСД составит 32,4 км (16,7 км — по Петербургу, 15,7 км — по Ленобласти, где заключили отдельную концессию на V и VI этапы). Первый этап — это Витебская развязка ЗСД, второй — от Витебского до Софийской улицы; третий — до улицы 2-й Луч; четвертый этап разбит на три очереди, включающие мост через Неву, и дойдет до Кольцевой.

Впоследствии через областные участки ШМСД предполагается интегрировать в общую сеть с КАД-2, которая начнет строиться с восточной дуги.

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Комментарии
1
Гость
19 минут
Смольный строит дороги для себя, чтобы быстрее из кабинетов Смольного по своим загородным резиденциям разъезжаться. Строительство М-7 тоже запустят, им будет очень удобно через Неву от Финбана до своих домов и нового СПА комплекса около Западной Лицы доезжать. Пролетариату стоять в пробках и радоваться.
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