Самый длинный пешеходный тоннель Петербурга отремонтируют за 80 млн рублей

Документация опубликована на сайте госзакупок накануне. Максимальная стоимость контракта — 80,5 млн рублей, закончить работы надо не позднее 7 сентября 2025 года. В техзадание входят демонтаж нынешней штукатурки и облицовки, гидроизоляционные работы и восстановление. На этой стадии нет конкретики — будет ли ограничиваться движение пешеходов.

Выборгский тоннель — это самый длинный подземный пешеходный переход в Петербурге. Построен он был в 1981–1983 годах и идет от станции метро «Выборгская» к Чугунной улице. Если считать непосредственно от вестибюля метро, то протяженность составляет порядка 270, хотя формально тоннель от восточной стороны Лесного проспекта до Чугунной улицы тянется под железнодорожными путями примерно на 160 метров. В определенный момент он раздваивается на два узких коридора шириной в 3 метра. До пробивки тоннеля здесь был надземный переход.