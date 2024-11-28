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Власть Посланник Трампа по Украине заявил о желании обеспечить мир «через силу»

Посланник Трампа по Украине заявил о желании обеспечить мир «через силу»

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4 комментария

Кит Келлог, которого Дональд Трамп выбрал спецпосланником по российско-украинскому конфликту, заявил о намерении добиться мира «через силу». Об этом 80-летний генерал-лейтенант в отставке сообщил в своих соцсетях.

«Я с нетерпением жду возможности неустанно работать над обеспечением мира через силу, отстаивая интересы Америки», — отметил Кит Келлог после его назначения спецпосланником для переговоров России и Украины.

Как передает The Washington Post, американский генерал-лейтенант в отставке известен тем, что выступает за переговоры с Россией и считает, что они не означают «поражение США» в ситуации вокруг конфликта на Украине.

Ранее Келлог был сопредседателем Центра американской безопасности в консервативном аналитическом центре America First Policy Institute. Занимая эту должность, он стал соавтором апрельского отчета о войне, в котором отстаивалась «формальная политика США по достижению прекращения огня и переговорному урегулированию конфликта на Украине».

«Соединенные Штаты продолжат вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы гарантировать, что Россия не предпримет дальнейших шагов и не нападет снова после прекращения огня или мирного соглашения, — говорится в отчете. — Однако будущая американская военная помощь потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией».

Напомним, накануне избранный президент США Дональд Трамп официально выдвинул автора мирного плана по Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на пост спецпосланника по российско-украинскому конфликту. О кандидатуре Келлога ранее сообщало агентство Reuters. Во время первого президентского срока Дональда Трампа Келлог был ответственным секретарем Совета по нацбезопасности США. В переходной команде республиканца отвечал за вопросы оборонной политики.

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Украинский конфликт Дональд Трамп
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Комментарии
4
Zet
1 час
80 лет... - Адмирал, продемонстрируйте оскал. - Не могу... нечем...
Кот Ученый
56 минут
И сколько же вас уже таких было на Руси....! ))
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