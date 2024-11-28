Петербургскую школьницу с проспекта Ветеранов спасают врачи

Врачи первой детской больницы спасают 13-летнюю школьницу, которую госпитализировали вчера от дома 169 к6 по проспекту Ветеранов. У девочки сотрясение, ушиб живота и кататравма. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, накануне вечером в экстренные службы позвонил житель дома на проспекте Ветеранов. Он рассказал, что видит девочку на козырьке парадной. Прибывший наряд полиции нашел ее лежащей у дома. Бригада скорой помощи увезла пострадавшую в больницу.

По предварительным данным, девочка растет в неполной семье, на учетах не состоит. Проводится проверка.