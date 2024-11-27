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Политика МИД РФ ответил «зеркальной мерой» на закрытие немецкого бюро Первого канала

МИД РФ ответил «зеркальной мерой» на закрытие немецкого бюро Первого канала

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26 комментариев

Россия высылает двух журналистов немецкого телеканала ARD в ответ на закрытие немецкого корпункта Первого канала. Об этом 27 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Немецким корреспондентам предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию России в установленные сроки. Речь идет о корреспонденте Франке Альшмане и операторе Свене Феллере. Впрочем, по словам Захаровой, Россия может рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD в случае возобновления работы бюро Первого канала в Германии.

«Мы будем готовы рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD на основе взаимности в соответствии с принципами свободы СМИ, свободы слова после создания правительством Германии условий для работы российских журналистов и полноценного возобновления деятельности в Берлине корпункта Первого канала», — заявила Захарова в ходе брифинга.

ARD — одна из двух общественных телерадиокомпаний Германии. В ее состав входят 10 телекомпаний и радио.

Накануне корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову направили документ о необходимости выехать с территории Германии в первой половине декабря. Решение, как объясняет Благой, было мотивировано интересами политики безопасности ФРГ.

В марте 2022 года Евросоюз запретил на своей территории вещание телеканала Russia Today и агентства Sputnik. Позднее лицензий лишили НТВ, «Россию 1», Первый канал и РЕН ТВ. В декабре 2023 года ЕС ограничил деятельность телеканалов «Спас» и «Царьград».

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МИД РФ Мария Захарова Высылка журналистов ARD Зеркальная мера Первый канал
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Комментарии
26
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
"...в соответствии с принципами свободы СМИ.." Да. Все свободные СМИ России не дадут соврать. Кстати, никто не знает, где они, как называются, и их владельцы сегодня?
Заливщик голосовых планок
1 час
Неравноценный обмен! Сотрудники первого канала, отмучавшись на замерзающей чужбине возвращаются, а высылают тех, кто должен рассказывать Всему замерзающему миру как прекрасно живётся в Великой России!
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