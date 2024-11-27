В Германии закрывают немецкое бюро Первого канала

Власти ФРГ закрывают немецкое бюро Первого канала. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает российский телеканал.

Накануне корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову направили документ о необходимости выехать с территории Германии в первой половине декабря. Решение, как объясняет Благой, мотивировано интересами политики безопасности ФРГ.

«Деятельность Первого канала представляет собой значительную и непосредственную угрозу общественному порядку и безопасности Германии и Евросоюза, поскольку она представляет собой угрозу процессу формирования общественного мнения и принятия решений в государствах-членах», — указано в сообщении, направленном российскому телеканалу.

Как отмечают власти ФРГ, Первый канал оказывает влияние на русскоязычное население Германии посредством пропаганды и дезинформации, разжигая «ненависть к украинцам». Сотрудники немецкого бюро, в свою очередь, подчеркивают, что программа «Время», в которой показывают репортажи с передовой конфликта между Украиной и Россией, остается популярной среди мигрантов из бывшего СССР.

«Наказание за правду и профессионализм. Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала. Вот она, свобода слова по-европейски. Говорить можно, но только то, что укладывается в принятый на Западе политический курс», — высказываются сотрудники Первого канала.

Напомним, в марте 2022 года Евросоюз запретил на своей территории вещание телеканала Russia Today и агентства Sputnik. Позднее лицензий лишили НТВ, «Россию 1», Первый канал и РЕН ТВ. В декабре 2023 года ЕС ограничил деятельность телеканалов «Спас» и «Царьград».